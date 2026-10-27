Lazio, Gattuso: «La classifica non bisogna guardarla»

Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso a DAZN: «La classifica non bisogna guardarla se no ci viene il mal di testa. Noi abbiamo la strada del lavoro da seguire»

Nel post gara di Sassuolo-Lazio ha parlato ai microfoni di DAZN il tecnico dei biancocelesti Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole:

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LA CLASSIFICA NON SI GUARDA «Dobbiamo migliorare un po’ nel blocco difensivo, non siamo stati bravissimi in alcuni aspetti. Ci ha aiutato che sono rimasti in 10, anche se col Monza abbiamo sofferto in superiorità, oggi sicuramente abbiamo fatto uno step. La classifica non bisogna guardarla se no ci viene il mal di testa. Noi abbiamo la strada del lavoro da seguire».

LA STRADA E’ IL LAVORO «Sono superstizioso ma poi bisogna guardare la realtà. Però abbiamo una strada. Come vogliamo gestire un attimo andiamo in difficoltà, noi dobbiamo andare a pizzicare in avanti e correre. Ancora una legnata nei denti non l’abbiamo presa, vediamo come reagiremo quando succederà».

NOSLIN «Noslin non sono contento perché fa gol. Ma che pressione fa. Noi non dobbiamo mollare sulla mentalità ma sulla voglia di far fatica».

SULLE PAROLE DI INZAGHI «Ringrazio Inzaghi la sua squadra era forte a livello difensivo e a livello tecnico e tattico. Ringrazio Simone ed è un onore».

DOMANI IN SPOGLIATOIO «Glielo ricordo che mancano 15 punti. Quando si prendono le mazzate non bisogna dimenticarle. Noi 3 mesi fa siamo usciti al primo turno di Coppa con il Mantova, questo non si può dimenticare».