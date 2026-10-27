Venezia Inter, Nicola avvisa Chivu e annuncia novità di formazione! «Dobbiamo essere perfetti»: le parole su Busio e Duncan

Venezia Inter, Davide Nicola presenta la sfida della nona giornata di Serie A 2026/27: il tecnico arancioneroverde in conferenza stampa alla vigilia

Il Venezia di Davide Nicola si prepara ad affrontare l’Inter di Cristian Chivu nella sfida in programma mercoledì 28 ottobre allo stadio Pier Luigi Penzo. Un appuntamento particolarmente delicato per la formazione arancioneroverde, reduce dalla sconfitta contro il Genoa e attualmente all’ultimo posto della classifica di Serie A.

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Alla vigilia dell’incontro, Nicola è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della squadra, soffermandosi sulle difficoltà della sfida contro i nerazzurri, sui progressi registrati nelle ultime settimane e sulle possibili novità di formazione.

Il tecnico ha inoltre confermato i recuperi di Busio e Bella-Kotchap, parlando anche della situazione di Alfred Duncan e della necessità di ricorrere al turnover in vista dei numerosi impegni ravvicinati.

Venezia Inter, Nicola analizza la sfida contro i nerazzurri e la corsa salvezza

SULLA PARTITA CONTRO L’INTER E SUL MOMENTO DEL VENEZIA – «Sfide complicate come lo sono tutte e come lo saranno tutte da qui alla fine, chi per un motivo e chi per un altro. Io parlo di sfide che ci danno la possibilità di crescere ulteriormente. Dal mio arrivo abbiamo fatto quasi due settimane di lavoro, con tre partite di mezzo, comprendendo quella di domani. Ho potuto valutare le caratteristiche dei giocatori in maniera più specifica, stiamo recuperando giocatori come Busio e Bella-Kotchap che sono stati integrati per recuperare ritmo partita, vediamo ora le possibilità di minutaggio che potranno avere per farli crescere. C’è sempre l’ambizione di essere competitivi e di fare punti, sappiamo che non è facile contro certe realtà. Ma se devo analizzare un processo logico di pensiero penso che a Genova abbiamo avuto i numeri per meritare di vincerla, nella partita dove abbiamo concesso di meno in assoluto. Eppure l’abbiamo persa: questa è la Serie A, l’ho detto ai ragazzi. Dobbiamo essere coscienti del fatto che non basta fare le cose bene, bisogna farle meglio degli altri. Di contro non ci si aspettava forse la vittoria contro il Napoli. Due partite, tre punti, bisogna sempre avere l’attenzione al risultato, ma in questo momento è anche sul processo di crescita e credo che l’Inter arrivi a fare il sunto di tutto ciò che serve ad una squadra come la nostra per essere competitivi a certi livelli. Ci siamo preparati con attenzione, abbiamo recuperato, domani vedremo».

Venezia Inter, Nicola avverte la squadra: serve una prestazione perfetta

L’allenatore arancioneroverde ha poi spiegato quale atteggiamento si aspetta dai propri giocatori contro una delle formazioni più attrezzate del campionato.

SULL’ATTEGGIAMENTO DEL VENEZIA CONTRO L’INTER – «Una squadra che abbia ambizione, che conosca i propri lavori, ma che dovrà avere umiltà. L’Inter sa fare molte cose e tutte bene, questo non significa che sia ingiocabile. Dobbiamo essere perfetti cercando di fare un altro passetto in avanti, essendo disposti anche a prendere facciate, come dico ai ragazzi, ma cercando la quadratura che ci permetta di competere davvero per il nostro obiettivo».

Venezia Inter, Nicola parla del centrocampo: le novità su Busio e Dagasso

Tra i temi affrontati in conferenza stampa anche la composizione del centrocampo del Venezia, con particolare attenzione al recupero di Busio e alle caratteristiche di Dagasso.

SUL CENTROCAMPO, BUSIO E DAGASSO – «Sì, sì, il nostro centrocampo è assortito secondo me in maniera importante, per caratteristiche. Bisogna ovviamente partire dal conosciuto. Dagasso è stato impiegato da quando sono arrivato, non ci ho pensato due secondi: è un giovane di prospettiva, che a me piace. È chiaro che il nostro centrocampo dovrà essere sempre formato da certe caratteristiche, da chi sa palleggiare, a chi sa inserirsi e chi sa fare da frangiflutti, pur non rinunciando a giocare. Questa interpretazione del centrocampo potrà essere estremamente qualitativa e più dinamica negli interscambi di posizione in certi momenti, in altri dovrà essere più efficace e fatta più da incursori che possano aggiungersi nell’attacco all’area. In base all’avversario sceglieremo».

Venezia Inter, Duncan torna tra i convocati: Nicola apre al suo impiego

Una delle principali novità riguarda Alfred Duncan, tornato a disposizione dopo essere rimasto ai margini del progetto tecnico durante la precedente gestione di Giovanni Stroppa.

SUL RITORNO DI DUNCAN TRA I CONVOCATI – «Io Alfred lo conosco benissimo. Credo di essere stato proprio io a farlo giocare titolare in Serie B quando arrivava dalla Primavera. È un giocatore intelligente, che conosco. Uno che sa stare all’interno del gruppo. Poi è anche vero che c’è un lavoro da fare dietro. Lui si è sempre allenato con il giusto spirito. Lo useremo servirà alla causa, magari domani chi lo sa».

SULLE CONDIZIONI FISICHE DI DUNCAN E SUL SUO UTILIZZO – «Ognuno ovviamente poi fa le sue valutazione in base a conoscenze e idee, credo che a lui manchi la possibilità di avere l’aspetto nervoso che arriva dalle partite. Ma è anche vero che sa benissimo di non essere in questo momento al top della performance. Il mio compito è di trovare il modo di ogni tanto valutare qualcuno e dare la possibilità a tutti, come ho detto ai ragazzi. Ovviamente anche in base all’avversario e al momento, ma con partite così ravvicinate bisogna anche affidarsi ad altri. E tocca ai ragazzi: chi ha la possibilità deve dimostrarmi che ha qualcosa che non ho ancora visto».

Venezia Inter, Nicola annuncia il turnover: possibili cambiamenti nella formazione

Con la sfida contro il Como già all’orizzonte, Nicola ha confermato che contro l’Inter ci sarà spazio per alcune rotazioni. L’obiettivo è gestire le energie della rosa e valutare giocatori con caratteristiche differenti.

SUL TURNOVER CONTRO L’INTER E SULLE PROSSIME PARTITE – «Ci saranno delle rotazioni, la possibilità di vedere dei giocatori con delle caratteristiche che magari non si sono viste. Che servono a me per la partita, in primis, si pensa che queste caratteristiche possano essere utili e nella partita dopo ce ne saranno altri. Quando ci sono partite così ravvicinate bisogna valutare la forma e anche preservare. Chiaro che non si possono sostituire 11 giocatori, ma ci saranno sicuramente giocatori che avranno la chance di dimostrare quello che valgono».

Il Venezia si avvicina dunque all’appuntamento contro l’Inter con la necessità di conquistare punti preziosi nella corsa salvezza. Nicola punta sulla crescita del gruppo, sul recupero degli elementi a disposizione e su una gestione delle rotazioni che possa garantire competitività anche nei prossimi impegni.