Squalifica Allegri, il tecnico del Napoli rinuncia al ricorso: «Voglio che questa cosa sia chiusa». Poi fa il punto sugli infortunati – Calcio News 24

Monza Napoli, Massimiliano Allegri presenta la sfida della nona giornata di Serie A 2026/27: il tecnico azzurro conferma che non farà ricorso contro le due giornate di squalifica, torna sulle polemiche dopo la Roma e aggiorna sulle condizioni di Rrahmani, Vergara, Hojlund e Badiashile

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Napoli, partita valida per la nona giornata di Serie A 2026/27. Il tecnico azzurro ha affrontato diversi argomenti, dalla situazione degli infortunati alle difficoltà incontrate dalla squadra in questo avvio di campionato, senza dimenticare le polemiche successive al pareggio contro la Roma.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

L’allenatore ha inoltre annunciato la decisione di non presentare ricorso contro le due giornate di squalifica rimediate dopo l’espulsione nel finale della sfida del Maradona. Allegri non sarà quindi in panchina contro il Monza e nella successiva partita contro la sua ex squadra, la Juventus.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Monza Napoli, Allegri rinuncia al ricorso: salterà anche la Juventus

SULLA SQUALIFICA E SULLA DECISIONE DI NON PRESENTARE RICORSO – «C’è poco da dire, tanto ormai è successa. Stamattina ho deciso di rinunciare al ricorso, non si sa mai, magari invece di 2 ne prendo 4 (ride, ndr). Il dispiacere più grosso non è la squalifica ma che non abbiamo portato a casa i tre punti dopo una buona partita, il resto sono tutte chiacchiere e come ha detto lei, dovrebbe, avrebbe, ma in italiano è condizionale. Non è ha detto, ma avrebbe… facciamoci una risata. Dispiace che non sarà in panchina, io mi diverto ad andarci e poi a Torino, tanto chi ci andrà farà molto meglio di me, ho uno staff molto bravo».

Monza Napoli, Allegri chiude le polemiche con Gasperini e fa il punto sugli infortuni

L’allenatore è tornato anche sulle dichiarazioni attribuitegli dopo Napoli-Roma, ribadendo la volontà di concentrarsi esclusivamente sul lavoro e sul miglioramento della classifica.

SULLE POLEMICHE CON GASPERINI E SUL MOMENTO DEL NAPOLI – «Non ho sentito quello che ha detto Gasperini. Le frasi riportate magari possono essere sbagliate. Voglio che questa cosa sia chiusa, ormai non possiamo cambiare la squalifica e il risultato. Bisogna accettarlo e lavorare. C’è un dato di fatto, che siamo dietro in classifica. Bisogna solamente lavorare per cercare di migliorare la classifica e alcune situazioni in partita nelle quali pecchiamo in questo momento. Magari tra un mese le cose saranno cambiate, ma bisogna continuare a lavorare su questo tipo di prestazioni. Abbiamo avuto diversi giocatori che sono stati fermi: due mesi McTominay, Anguissa da inizio settembre, Alisson ha fatto dentro e fuori, Neres si è fermato di nuovo, ora c’è lo stop di Badiashile. Bisogna cercare di migliorare la condizione di chi ha giocato meno».

Monza Napoli, Allegri preoccupato dagli indisponibili: il ritardo in classifica

SULL’EMERGENZA INFORTUNI E SULLA CLASSIFICA – «Abbiamo diversi giocatori fermi. Dobbiamo puntare a recuperare gli infortunati e migliorare la condizione dei gicoatori che hanno avuto meno minuti. Siamo in ritardo di classifica: questo è oggettivo».

Monza Napoli, Allegri annuncia i recuperi di Rrahmani e Vergara: le condizioni di Hojlund e De Bruyne

Spazio anche alle condizioni dei singoli, con aggiornamenti importanti sul recupero di alcuni calciatori e sulle possibili opportunità per chi ha trovato meno spazio.

SUI RECUPERI DI RRAHMANI E VERGARA, HOJLUND, LUCCA E DE BRUYNE – «Rrahmani e Vergara sono recuperati; Hojlund sta molto bene; Lucca avrà le sue chances. Credo che abbia fatto un ottimo pre-campionato, poi la pressione e altri aspetti influiscono. De Bruyne non può giocare tutte le partite, le sue caratteristiche sono diverse da quelle degli altri centrocampisti. Vergara ha ottime qualità: potenzialmente può fare 7/8 gol in campionato. Deve migliorare sotto molti aspetti».

Monza Napoli, Allegri chiede maggiore attenzione difensiva: il riferimento al gol di Soulé

Infine, il tecnico si è soffermato sui problemi della fase difensiva, evidenziando la necessità di valutare non soltanto il numero delle occasioni concesse, ma soprattutto la loro pericolosità.

SULLA FASE DIFENSIVA E SUGLI ERRORI CONTRO LA ROMA – «Siamo una squadra che di media subisce 4 tiri a partita, poi i numeri sono relativi. Bisogna capire la qualità dei tiri che concediamo. Dobbiamo migliorare in alcune circostanze, come per esempio nell’occasione del gol di Soule contro la Roma».

Il Napoli si prepara dunque alla trasferta di Monza con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. Allegri, pur costretto a seguire la partita lontano dalla panchina, punta sul recupero degli infortunati e su una maggiore attenzione nelle situazioni difensive per ritrovare continuità nei risultati.