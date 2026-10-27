Salernitana, ufficiale l’esonero di Serse Cosmi! Fatale il pesante ko contro il Picerno: il comunicato del club

Salernitana, si chiude dopo otto mesi l’avventura di Serse Cosmi sulla panchina granata: decisiva la sconfitta per 3-0 contro il Picerno nell’undicesima giornata di Serie C

Serse Cosmi non è più l’allenatore della Salernitana. Adesso è arrivata anche l’ufficialità da parte della società granata, che ha comunicato l’interruzione del rapporto professionale con il tecnico classe 1958. Una decisione maturata dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Picerno, arrivata nel posticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie C 2026/27.

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Il risultato ha aggravato una situazione già complicata, con la formazione campana ferma a 14 punti dopo undici partite e attualmente all’undicesimo posto in classifica. Un rendimento che non ha soddisfatto le aspettative del club, portando alla separazione dall’allenatore.

Salernitana, Cosmi esonerato dopo il ko con il Picerno: decisiva la sconfitta per 3-0

La partita contro il Picerno ha rappresentato l’ultimo capitolo dell’esperienza di Serse Cosmi sulla panchina della Salernitana.

Il pesante passivo di 3-0 ha spinto la dirigenza a valutare il futuro della guida tecnica, fino alla decisione definitiva comunicata martedì 27 ottobre.

La società ha quindi scelto di interrompere il percorso intrapreso con l’allenatore umbro, dopo una fase caratterizzata dalla difficoltà nel trovare continuità di risultati e prestazioni.

Salernitana, il bilancio di Cosmi: 28 panchine ufficiali e 12 vittorie

L’avventura di Cosmi a Salerno si conclude dopo circa otto mesi, durante i quali il tecnico ha guidato la squadra in 28 incontri ufficiali.

Il bilancio complessivo comprende 12 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. Numeri che raccontano un percorso nel quale non sono mancati i successi, ma che non ha garantito quella regolarità necessaria per rispondere alle ambizioni dell’ambiente granata.

A pesare sulla decisione è stato soprattutto l’avvio del campionato, culminato nella sconfitta contro il Picerno.

Salernitana, il comunicato ufficiale sull’addio di Serse Cosmi

La Salernitana ha formalizzato la separazione attraverso una nota ufficiale, ringraziando l’allenatore per l’impegno dimostrato durante la sua esperienza.

IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA SALERNITANA – «Dopo un’attenta valutazione ed un incontro tra le parti, l’U.S. Salernitana 1919 comunica l’interruzione del percorso professionale con Serse Cosmi. Il club ringrazia il mister per la passione e l’attaccamento alla causa dimostrati in questi mesi. A lui vanno i migliori auguri per il futuro».

Si chiude dunque un altro capitolo della storia recente della Salernitana, chiamata adesso a individuare una nuova guida tecnica per provare a migliorare il proprio rendimento nel campionato di Serie C.