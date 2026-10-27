Caos al Camp Nou dopo il Clásico: aggressione a Camavinga e possibili sanzioni per il Barcellona

L’aggressione a Camavinga dopo il Clasico Barcellona Real Madrid potrebbe portare a delle sanzioni. Cosa sta succedendo

Un finale ad altissima tensione ha trasformato la notte del Clásico al Camp Nou in un vero e proprio caso disciplinare per il Barcellona. La rete decisiva firmata da Kylian Mbappé — nata da un’azione avviata da Eduardo Camavinga — ha regalato la vittoria al Real Madrid, innescando la furiosa reazione di una parte del pubblico di casa durante i festeggiamenti a ridosso della linea laterale.

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L’aggressione a Camavinga e la sospensione temporanea

Nel corso delle esultanze della formazione ospite, uno spettatore ha scavalcato le barriere protettive riuscendo a colpire Camavinga con l’asta di una bandiera, prima che i compagni di squadra intervenissero per allontanare il centrocampista francese e metterlo al sicuro. Contemporaneamente, dagli spalti sono piovuti diversi oggetti, tra cui una bottiglia d’acqua diretta verso le stelle dei Blancos.

L’atmosfera incandescente ha costretto l’arbitro Juan Martínez Munuera a interrompere la partita per alcuni minuti e a far diffondere un annuncio di richiamo dagli altoparlanti dello stadio. Il direttore di gara ha poi annotato accuratamente l’accaduto nel referto ufficiale, verbalizzando sia il contatto fisico subito da Camavinga sia il continuo lancio di oggetti.

Rischio stangata per la RFEF e la gestione della sicurezza

In seguito al referto arbitrale e all’analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza, la Liga segnalerà il caso alla Commissione Disciplinare della RFEF per individuare i responsabili. Il club catalano rischia ora provvedimenti severi: le sanzioni potrebbero variare da una pesante multa economica fino alla chiusura parziale dello stadio, a punizione delle falle nell’impianto di sicurezza.

Il momento no dei catalani tra campionato e Champions League

I disordini di fine gara aggravano un periodo particolarmente complesso per il Barcellona. La sconfitta casalinga ha infatti spezzato una striscia di nove vittorie consecutive in campionato, consentendo al Real Madrid di ridurre il distacco in classifica a soli tre punti.

Questo passo falso si aggiunge alla recente e dolorosa sconfitta in Champions League subita per mano del Paris Saint-Germain. Tra la gestione degli infortuni, la pressione dei rivali e le imminenti decisioni della giustizia sportiva, la squadra catalana si trova a dover affrontare la fase più delicata della stagione con la necessità di difendere la testa della classifica in LaLiga.