Trofeo Müller 2026: Kane è il miglior marcatore dell’anno

Alla cerimonia del Pallone d’Oro di Londra, l’attaccante del Bayern Monaco succede a Gyökeres: il premio, consegnato da Shearer, si basa solo sui gol

Questa sera, anzi notte, tutta l’attenzione del calcio mondiale è rivolta a Londra, dove al London Palladium si svolge la 70ª edizione del Pallone d’Oro, per la prima volta ospitata fuori dalla Francia. Prima dell’assegnazione del premio principale, però, la serata riserva già i suoi verdetti: tra i riconoscimenti consegnati figura anche il Trofeo Gerd Müller, andato a Harry Kane.

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Un premio basato solo sui numeri

Il trofeo, intitolato al mito tedesco del gol, premia il miglior marcatore, e la miglior marcatrice, del periodo preso in esame per il Pallone d’Oro. Qui contano soltanto le reti: non esistono votazioni e non pesano i successi di squadra né le prestazioni al di là dei gol segnati. La consegna a Kane è avvenuta per mano di Alan Shearer, leggendario attaccante inglese ed ex capocannoniere della Premier League.

Il precedente di Gyökeres

Un anno fa il premio era andato a Viktor Gyökeres, attaccante svedese appena passato dallo Sporting Lisbona all’Arsenal, che si era imposto con 63 gol in 58 partite, tra cui 39 reti in 33 presenze nel campionato portoghese. A lui si cercava un successore, e la risposta è arrivata con il centravanti inglese.

La stagione di Kane

L’attaccante del Bayern Monaco, capitano dell’Inghilterra, ha vissuto una stagione straordinaria: oltre 70 gol tra club e Nazionale e la Scarpa d’Oro vinta in Europa. Con i bavaresi ha conquistato tutti i titoli nazionali, contribuendo in modo decisivo ai trionfi del club più titolato di Germania. Nella sola finale di Coppa di Germania ha firmato una tripletta contro lo Stoccarda, nel 3-0 finale.

Kane tra i favoriti per il Pallone d’Oro

Il riconoscimento rafforza la candidatura di Kane anche nella corsa al Pallone d’Oro: l’inglese è tra i grandi favoriti insieme a Lamine Yamal, ala del Barcellona, e a Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid, in una delle edizioni più incerte degli ultimi anni. Il vincitore sarà annunciato a fine serata, dopo la consegna degli altri premi.