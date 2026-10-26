Nuovo stadio e centro sportivo: De Laurentiis accelera il futuro del Napoli. Vertice con Aponte per l’impianto a Napoli Est

Vertice tra Aurelio De Laurentiis e Aponte per il nuovo stadio e centro sportivo del Napoli. Ultimissime novità

Il Napoli imprime una decisa accelerazione sul fronte delle infrastrutture per inaugurare una nuova fase di stabilità e internazionalizzazione. Il patron Aurelio De Laurentiis ha rotto gli indugi per imprimere una svolta concreta a due progetti strategici caldeggiati da tempo dalla piazza: l’edificazione di uno stadio all’avanguardia e la nascita di una casa definitiva per gli allenamenti. Un percorso strutturale volto a dotare il club partenopeo di un’identità autonoma, solida e slegata da vincoli esterni.

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Il vertice in Svizzera con la famiglia Aponte e il progetto a Napoli Est

Secondo le indiscrezioni svelate da Il Mattino, nella giornata di domani De Laurentiis farà rotta verso la Svizzera per un incontro con i vertici della famiglia di Gianluigi Aponte, fondatore e proprietario del colosso marittimo MSC Crociere. L’obiettivo del colloquio è rinsaldare l’intesa operativa ed economica mirata alla realizzazione del nuovo stadio del Napoli, individuato nell’area di Napoli Est, sui terreni dell’ex raffineria Q8 dove si stanno ultimando gli interventi di bonifica ambientale.

Il masterplan infrastrutturale prevede la costruzione di un impianto moderno da 70mila posti a sedere, affidato alla matita dell’architetto Gino Zavanella, firma di spicco dell’impiantistica sportiva contemporanea.

Le suggestioni societarie e l’imminente accordo per il centro sportivo a Qualiano

Il dialogo tra le due famiglie non esaurisce i propri orizzonti nel solo dossier stadio. Sullo sfondo continua a serpeggiare l’ipotesi di un possibile futuro avvicendamento o ingresso di rilievo di Aponte nella proprietà del Napoli, sebbene una cessione del club non rappresenti un tema all’ordine del giorno dell’agenda immediata.

La settimana in corso risulterà determinante anche per la questione campo di allenamento: è infatti imminente la formalizzazione dell’acquisto dei terreni a Qualiano, località prescelta per accogliere il nuovo polo sportivo del sodalizio campano. Dopo mesi di rilievi e trattative, l’equipe legale della società sta perfezionando gli ultimi dettagli contrattuali per procedere alla firma degli atti notarili.

La combinazione tra una nuova arena cittadina e un centro tecnico di proprietà comporterà inevitabilmente iter burocratici complessi, tempistiche articolate e un massiccio impegno finanziario. Tuttavia, i passi formali intrapresi da De Laurentiis certificano la determinazione di chiudere la fase dei tavoli esplorativi e posare le prime pietre del Napoli di domani.