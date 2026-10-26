Barcellona da record al botteghino: 19,1 milioni di incassi per il Clásico. Battuto anche il primato di San Siro

Il Barcellona ha riscritto un record al Camp Nou durante il Clásico contro il Real Madrid. Ecco i dati d’incasso

Nonostante l’amarezza per la sconfitta interna per 2-1 contro il Real Madrid, il Barcellona riscrive la storia economica del calcio europeo. La super sfida andata in scena domenica 25 ottobre allo Spotify Camp Nou ha fatto registrare un record assoluto di incassi da stadio: secondo quanto svelato da Mundo Deportivo, la società blaugrana ha incassato esattamente 19.105.768 euro dalla sola vendita dei biglietti. Un balzo in avanti di circa 2,6 milioni (+16%) rispetto al precedente primato stabilito nel Clásico dello scorso 10 maggio (16,4 milioni), ottenuto paradossalmente con un’affluenza inferiore: 60.055 spettatori a fronte dei 62.213 presenti in primavera.

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Prezzi dinamici e posti VIP: la leva strategica dell’hospitality

La chiave di questo boom finanziario risiede nella moderna gestione commerciale varata dal club catalano. Il Barcellona ha applicato un sistema avanzato di prezzi dinamici, calibrando le tariffe in tempo reale sull’enorme domanda del mercato, affiancandolo all’ampliamento delle aree premium all’interno dell’impianto, tuttora interessato dai cantieri di ristrutturazione.

Lungo il secondo anello è stata infatti integrata una quarta fila di posti VIP, portando la disponibilità a circa 5.000 sedute esclusive. Il bacino dei tesserati si è confermato determinante: abbonati e soci hanno coperto l’86% della capienza ordinaria, con 10mila tagliandi polverizzati nella sola fase di prelazione. Prospettive destinate a salire vertiginosamente: a lavori ultimati, la capienza complessiva toccherà quota 104.600 spettatori con oltre 9.500 poltroncine hospitality.

Il confronto con l’Italia: superato il tetto dell’Inter a Milano

La portata della cifra assume contorni straordinari se parametrata ai vertici del calcio italiano. Il primato assoluto d’incasso in Italia appartiene all’Inter, stabilito proprio contro i catalani nella semifinale di ritorno di Champions League del 6 maggio 2025: in quella serata lo stadio Giuseppe Meazza generò 14,7 milioni di euro con 75.504 presenze. Il club blaugrana ha oltrepassato quel dato di circa il 30% in più (un margine di 4,4 milioni), pur ospitando oltre 15mila spettatori in meno. Il divario diventa abissale con la sola Serie A, dove il tetto storico resta il derby Milan-Inter dell’8 marzo 2026 a quota 8,7 milioni di euro.

Boom nel merchandising: vola la partnership con Tyler, The Creator

A coronare il weekend d’oro sul piano commerciale è stato l’exploit del merchandising ufficiale. Lo store del Camp Nou ha infranto per la prima volta il muro degli 800mila euro di vendite in un solo giorno, trainato dalla capsule collection lanciata insieme a Spotify e al rapper statunitense Tyler, The Creator. L’iniziativa ha prodotto il fatturato più alto mai registrato per una collaborazione artistica del club, confermando come i grandi match siano diventati una piattaforma globale di ricavi diversificati.