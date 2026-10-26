 Arbitri Serie A, ufficiali le designazioni della 9ª giornata: Genoa-Juve a Doveri. Tutte le altre scelte – Calcio News 24
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Serie A

Arbitri Serie A, ufficiali le designazioni della 9ª giornata: Genoa-Juve a Doveri. Tutte le altre scelte

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Published 2 ore fa il 26 Ottobre 2026
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Daniele Doveri

Arbitri Serie A: sono state ufficializzate le designazioni della 9ª giornata del campionato 2026/27. Chi è stato scelto per tutte le partite

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 9ª giornata di Serie A del campionato 2026/2027.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

SASSUOLO – LAZIO    Martedì 27/10 h. 18.30

ZUFFERLI

DI GIOIA – MINIUTTI

IV:      TREMOLADA

VAR:     COSSO

AVAR:      AURELIANO

ROMA – CAGLIARI    Martedì 27/10 h. 20.45

FELICIANI

ZINGARELLI – FONTANI

IV:      MARIANI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      CAMPLONE

TORINO – COMO    Martedì 27/10 h. 20.45

COLLU

LUCIANI – GRASSO

IV:       SOZZA

VAR:      MARINI

AVAR:       DI PAOLO

MILAN – BOLOGNA     Mercoledì 28/10   h. 18.30

SACCHI

BACCINI – DEI GIUDICI

IV:     COLOMBO

VAR:      GIUA

AVAR:     PATERNA

PARMA – UDINESE     Mercoledì 28/10  h. 18.30

MASSA

SCATRAGLI – GALIMBERTI

IV:      BONACINA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:    BARONI

VENEZIA – INTER    Mercoledì 28/10  h. 18.30

PAIRETTO

MELI – CECCON

IV:     FOURNEAU

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      VOLPI

GENOA – JUVENTUS     Mercoledì 28/10  h. 20.45

DOVERI

PALERMO – YOSHIKAWA

IV:     DI MARCO

VAR:     AURELIANO

AVAR:     PEZZUTO

MONZA – NAPOLI     Mercoledì 28/10  h. 20.45

AYROLDI

PASSERI – COSTANZO

IV:     MARCENARO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:       MARINI

FROSINONE – LECCE    Giovedì 29/10 h. 18.30

ABISSO

ALASSIO – DI GIACINTO

IV:       MARESCA

VAR:      PICCININI

AVAR:      MAZZOLENI

FIORENTINA – ATALANTA    Giovedì 29/10 h. 20.45

LA PENNA

BAHRI – MORO

IV:     MARINELLI

VAR:    GARIGLIO

AVAR:      DIONISI

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