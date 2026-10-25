Tegola Real Madrid prima del Clásico: Courtois ko per influenza, al Camp Nou tocca a Lunin. L’elenco dei convocati

Il Real Madrid perde Thibaut Courtois a poche ore dal Clásico contro il Barcellona. Ultimissime novità

Colpo di scena improvviso a poche ore dal fischio d’inizio della sfida più attesa di LaLiga. In avvicinamento dell’attesissimo Clásico tra Barcellona e Real Madrid, in programma questa sera alle ore 21:00 nella suggestiva cornice del Camp Nou per la decima giornata di campionato, la formazione della capitale deve fare i conti con un forfait pesantissimo: Thibaut Courtois non sarà della partita. L’estremo difensore belga è stato bloccato da un improvviso stato influenzale che gli impedisce di scendere in campo, costringendo lo staff tecnico a una modifica d’emergenza nella lista dei disponibili, con la chiamata immediata del giovane ucraino Illia Voloshyn.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Emergenza tra i pali: spazio a Lunin e chiamata per il giovane Voloshyn

L’assenza dell’ultimo minuto del numero uno belga rappresenta una doccia fredda per i Blancos, chiamati ad affrontare la delicata trasferta catalana senza il proprio punto di riferimento difensivo. A difendere la porta madridista toccherà dunque ad Andriy Lunin, estremo difensore che ha già dimostrato a più riprese affidabilità e grande freddezza sui palcoscenici più prestigiosi d’Europa. A completare il reparto dei portieri a disposizione, insieme a Sergio Mestre, ci sarà proprio il classe 2007 Illia Voloshyn, aggregato in extremis per completare il terzetto a referto.

I convocati ufficiali del Real Madrid: le scelte per la supersfida

Nonostante l’imprevisto tra i pali, l’elenco dei convocati diramato dal club evidenzia la consueta profondità e una notevole abbondanza di opzioni in tutti i reparti per dare la caccia ai tre punti:

Portieri: Lunin, Mestre, Voloshyn.

Lunin, Mestre, Voloshyn. Difensori: Militão, Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Á. Carreras, Rüdiger, Dumfries.

Militão, Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Á. Carreras, Rüdiger, Dumfries. Centrocampisti: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bernardo, Thiago.

Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bernardo, Thiago. Attaccanti: Endrick, Mbappé, C. Espí, Brahim, Yan Diomande.

La retroguardia madridista potrà contare sulla spinta e sull’esperienza di interpreti come Trent Alexander-Arnold, Denzel Dumfries, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté, affiancati dalla solidità di Éder Militão, Antonio Rüdiger e Dean Huijsen. A metà campo spicca l’equilibrio garantito da Jude Bellingham, Federico Valverde, Eduardo Camavinga e Aurélien Tchouaméni, mentre il reparto avanzato sarà trainato dalla pericolosità di Kylian Mbappé ed Endrick, con la fantasia di Brahim Díaz pronta a incidere per scardinare il fortino blaugrana.