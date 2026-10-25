Julian Alvarez fa un passo indietro e si scusa con i tifosi dell'Atletico

L’attaccante argentino firma l’1-0 al Deportivo La Coruña e rompe il silenzio sulle parole dette durante il Mondiale: i tifosi lo applaudono, ora arriva il Barcellona

Julián Álvarez si è preso la scena nella vittoria dell’Atlético Madrid sul Deportivo La Coruña. Il centravanti argentino, classe 2000 e campione del mondo con l’Albiceleste, ha segnato l’unico gol della partita, valido per la decima giornata di Liga, e a fine gara ha affrontato un tema delicato: le dichiarazioni rilasciate in estate, durante i Mondiali, con cui aveva espresso il desiderio di lasciare il club. Con il successo la squadra di Diego Simeone, allenatore dei Colchoneros, sale a 25 punti e provvisoriamente al secondo posto.

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Le scuse ai tifosi

Davanti ai microfoni, il giocatore ha fatto ammenda con parole nette: “Volevo chiedere scusa ai nostri tifosi per le mie parole durante il Mondiale. Sono state un errore. I modi e il momento. Soprattutto perché capisco l’irritazione delle persone. Anch’io sarei rimasto irritato se fossi stato un tifoso. E ancora di più per il modo in cui mi hanno sostenuto. Sono stati molto generosi e lo apprezzo tantissimo. Voglio anche ringraziare la squadra, perché mi ha sostenuto durante questo periodo”.

Un buon momento di forma

L’attaccante ha poi parlato della propria condizione: “Mi sono sentito bene. Ringrazio tutti i miei compagni perché mi hanno sostenuto. Sto lavorando per migliorare. Mi sento meglio nelle ultime partite. Sia fisicamente sia con la palla. Aiutare la squadra e dare il massimo. Quando ci sentiamo bene nella vita, questo si riflette in campo. Anche se siamo professionisti, tutto influisce. Mi sento bene e pronto a lottare per tutto. Spero che, con il lavoro e l’umiltà, possa ribaltare questa situazione”.

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Un Atlético in crescita

Il gol contro il Deportivo è arrivato dopo quello segnato in Champions League contro lo Stoccarda, e conferma il ritorno ai livelli abituali di un giocatore sempre nel vivo del gioco, capace di segnare ma anche di creare pericoli per i compagni. Dopo i fischi dei mesi scorsi, il pubblico del Metropolitano lo ha accolto con applausi: un segnale importante in una fase in cui la squadra è in serie positiva. Il prossimo esame sarà tra due settimane, con l’arrivo del Barcellona.



