Parma, cosa c’è dietro le parole di Cherubini sul futuro di Adrian Bernabè

Parma, quale sarà il futuro di Adrian Bernabè? Ecco cosa ha detto l’ad Cherubini e cosa c’è dietro le sue parole

Nel concitato pre-partita della sfida contro la Lazio, l’amministratore delegato del Parma Federico Cherubini è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sui temi caldi dell’attualità crociata. Dalla recente decisione societaria di procedere con un cambio di panchina per imprimere una scossa al gruppo fino alle manovre strategiche di calciomercato, il dirigente emiliano ha tracciato la rotta del club, focalizzando l’attenzione in particolare sulla situazione contrattuale e sulle condizioni atletiche del gioiello spagnolo Adrián Bernabé.

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La gestione fisica di Bernabé e il tavolo per il prolungamento

Il centrocampista catalano classe 2001, fulcro e punto di riferimento nevralgico della manovra ducale, è attualmente vincolato al club da un contratto in scadenza nel giugno 2027. Nelle ultime uscite la gestione del suo minutaggio è finita sotto i riflettori, ma Cherubini ha voluto fare piena chiarezza sui motivi che hanno guidato le scelte dello staff tecnico, annunciando al contempo un imminente summit con l’entourage del ragazzo:

“Viene da un’estate particolare, perché ha avuto un intervento chirurgico e credo sia stata una scelta per preservarlo visto che avremo un calendario complicato. Speriamo di incontrare l’agente prima della sosta, per definire il futuro che speriamo sia assieme”.

Parole chiare che confermano la ferma intenzione della società gialloblù di blindare a lungo termine uno dei talenti più brillanti e contesi del campionato. Il delicato percorso post-operatorio affrontato nei mesi estivi ha imposto prudenza per scongiurare ricadute, specialmente dinanzi a un calendario fitto di impegni ravvicinati ad alta intensità.

Il nuovo corso tecnico e l’obiettivo salvezza

L’uscita pubblica dell’ad ducale giunge in una fase nevralgica dell’annata emiliana. La virata tecnica operata sulla panchina risponde alla stringente esigenza di ritrovare rapidamente compattezza difensiva, fluidità nella circolazione di palla e continuità di rendimento per tagliare il traguardo della salvezza. Il banco di prova contro i biancocelesti rappresenta un test di maturità immediato per verificare la reazione dello spogliatoio.

In questo scacchiere, la permanenza e la centralità tecnica di Bernabé restano pilastri imprescindibili. Trovare un’intesa formale per il rinnovo prima della sosta consentirebbe al Parma di blindare il proprio patrimonio tecnico, allontanando le insidie delle big e garantendo stabilità al progetto sportivo.