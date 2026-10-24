Pagelle Napoli Roma: McTominay e Balerdi a suon di doppiette, difese in difficoltà – I VOTI

Pagelle Napoli Roma: i nostri voti ai protagonisti in campo al Maradona nel match del 8° turno di Serie A terminato in parità
Pagelle Napoli Roma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 8ª giornata di Serie A 2026/27
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Una partita incredibile, ricca di emozioni e continui ribaltamenti. Napoli-Roma termina 3-3, con la formazione di Massimiliano Allegri incapace di difendere prima il doppio vantaggio e successivamente il 3-2. La squadra di Gian Piero Gasperini dimostra invece grande carattere, riuscendo a recuperare due volte una situazione complicatissima.
Napoli Roma, Anguissa e McTominay portano avanti gli azzurri
Il primo tempo regala immediatamente occasioni importanti: Gollini salva su Olivera, mentre Meret respinge un tentativo ravvicinato di Malen.
A sbloccare il risultato è Anguissa, protagonista di una spettacolare rovesciata sugli sviluppi di una punizione. Prima dell’intervallo, Cristante colpisce il palo di testa.
Nella ripresa arriva il raddoppio di McTominay, che sfrutta un cross di Politano e batte Gollini con un’incornata ravvicinata.
Napoli Roma, rimonta giallorossa e finale incredibile
Tra il 69′ e il 74′ la Roma ribalta l’inerzia dell’incontro: prima Soulé accorcia con uno splendido sinistro a giro, poi Balerdi firma il 2-2 sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
All’83’ McTominay riporta avanti il Napoli con una conclusione precisa dal limite, completando la propria doppietta.
Quando la vittoria sembra ormai azzurra, però, Balerdi trova il definitivo 3-3 con un potente colpo di testa su assist di Wesley.
Tra i protagonisti spiccano McTominay, Anguissa e Politano per il Napoli, mentre nella Roma brillano Soulé e soprattutto Balerdi, autore di una doppietta decisiva che permette ai giallorossi di mantenere l’imbattibilità in campionato.
NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6 (80′ Spinazzola sv), Rafa Marin 6.5, Badiashile 6.5 (52′ Beukema 5.5), Olivera 6; Anguissa 7, De Bruyne 6.5 (80′ Lobotka sv), McTominay 7.5; Politano 7, Hojlund 5.5, Lang 5.5. All. Allegri
ROMA (3-4-2-1): Gollini 6,5; Mancini 6 (84′ Ghilardi sv), Ndicka 6, Hermoso 6 (58′ Balerdi 7.5); Rensch 5.5 (58′ Molina 6.5), De Roon 6.5, Pisilli 5.5 (58′ Castro 6), Wesley 6; Soulé 7, Cristante 6; Malen 5.5 (84′ Mora sv). All. Gasperini