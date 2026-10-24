Chi è Willy Kambwala, il gigante del Como lanciato da Fabregas: dal Manchester United agli infortuni, carriera e caratteristiche

Willy Kambwala è la grande sorpresa di Cesc Fabregas per Como-Sassuolo: il difensore classe 2004, arrivato in prestito dal Villarreal, ha una storia particolare. Ecco chi è

Willy Kambwala è la grande sorpresa di Cesc Fabregas per la sfida tra Como e Sassuolo, valida per l’ottava giornata della Serie A 2026/27. Il tecnico spagnolo ha deciso di schierare dal primo minuto il difensore classe 2004, preferendolo a Jacobo Ramón e affiancandolo a Marc-Oliver Kempf. Una scelta legata anche alla necessità di gestire le energie della squadra, alle prese con numerosi impegni ravvicinati.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Per il centrale congolese si tratta del debutto da titolare con la maglia del Como, dopo aver collezionato i primi minuti nella precedente sfida contro la Fiorentina. Un’occasione importante per un calciatore che, nonostante i soli 22 anni, ha già conosciuto il calcio inglese e quello spagnolo, affrontando anche diversi ostacoli nel proprio percorso di crescita.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Kambwala, dalle giovanili francesi al Manchester United: una carriera iniziata prestissimo

Nato il 25 agosto 2004 a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, Willy Kambwala si trasferisce in Francia da bambino. Dopo le prime esperienze con l’Élan de Chevilly-Larue e il CO Les Ulis, entra nel settore giovanile del Sochaux nel 2018.

Le sue qualità attirano rapidamente l’attenzione degli osservatori internazionali. Nel 2020, appena sedicenne, viene acquistato dal Manchester United, che decide di investire su uno dei prospetti più promettenti del calcio giovanile francese. Kambwala, infatti, aveva già indossato la fascia da capitano della Francia Under 16.

L’avventura inglese viene inizialmente condizionata da un grave infortunio alla caviglia, che lo costringe a uno stop di circa undici mesi. Superate le difficoltà, il difensore riprende il proprio percorso fino alla chiamata di Erik ten Hag.

Kambwala, l’esordio in Premier League e la conquista della FA Cup

Il 23 dicembre 2023, Kambwala debutta in Premier League nella partita contro il West Ham, partendo titolare accanto a Jonny Evans.

Tra le prestazioni più significative spicca quella del 7 aprile 2024 contro il Liverpool, quando viene schierato dall’inizio al fianco di Harry Maguire, distinguendosi per aggressività e interventi difensivi.

La stagione 2023/24 termina con 10 presenze ufficiali e la conquista della FA Cup, vinta dal Manchester United contro il Manchester City. Il giovane centrale partecipa alla finale dalla panchina, senza entrare in campo.

Kambwala, il trasferimento al Villarreal e il nuovo grave infortunio

Nell’estate del 2024 arriva il trasferimento al Villarreal, che acquista il difensore dal Manchester United.

La prima stagione spagnola è incoraggiante: 21 presenze complessive tra campionato e coppa nazionale, con un progressivo inserimento nelle rotazioni della squadra di Marcelino, capace di conquistare la qualificazione alla Champions League.

Nell’estate del 2025, però, un altro grave problema fisico interrompe la sua crescita. Durante un’amichevole contro il Genoa subisce una lesione muscolare agli ischiocrurali della coscia sinistra, che richiede un intervento chirurgico e un lungo percorso riabilitativo.

Il difensore torna a disposizione soltanto nel marzo 2026, prima del trasferimento al Como, perfezionato nell’agosto successivo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Kambwala, caratteristiche tecniche e fisiche: perché piace a Fabregas

Alto circa 192 centimetri, Kambwala è un difensore centrale destro di piede che abbina una struttura fisica imponente a un’atleticità particolarmente interessante.

I suoi principali punti di forza sono gioco aereo, velocità, esplosività e capacità di affrontare i duelli individuali. Nonostante la statura, dispone di una buona accelerazione e riesce a coprire ampie porzioni di campo, qualità preziose per una squadra che difende con la linea alta.

Possiede inoltre discreta sicurezza nella gestione del pallone, anche se deve ancora migliorare nella lettura delle situazioni difensive, nelle scelte di posizione e nella continuità delle prestazioni.

Il Como ha deciso di puntare su di lui per completare un reparto che comprende anche Ramón, Kempf e Chalobah. Per Fabregas rappresenta un’alternativa dalle caratteristiche differenti, mentre per Kambwala l’esperienza italiana può diventare l’occasione per ritrovare continuità e dimostrare il proprio valore dopo anni condizionati dagli infortuni.