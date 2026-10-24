Fabregas esalta il Como dopo il Sassuolo: «Mi è piaciuta molto la reazione». Poi il retroscena su Matic

Como Sassuolo 2-0, Cesc Fabregas commenta la vittoria dei lariani ai microfoni di DAZN: il tecnico spagnolo svela le modifiche tattiche decisive nella ripresa

Il Como continua il suo straordinario momento di forma e conquista un’altra vittoria importante in Serie A. La formazione allenata da Cesc Fabregas supera il Sassuolo per 2-0 allo stadio Sinigaglia grazie alla doppietta di Tasos Douvikas, confermando i progressi mostrati nelle ultime settimane.

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Al termine dell’incontro, il tecnico spagnolo è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la prestazione dei suoi giocatori, soffermandosi soprattutto sulla differenza tra primo e secondo tempo.

Spazio anche a un curioso retroscena con Nemanja Matic, protagonista di uno scambio di battute con Fabregas, e alle difficoltà legate alla gestione dei numerosi impegni stagionali.

Fabregas analizza Como Sassuolo: la svolta tattica nell’intervallo

L’allenatore ha riconosciuto alcune difficoltà incontrate durante la prima frazione, spiegando come il Sassuolo sia riuscito a controllare determinate situazioni grazie alla qualità di Nemanja Matic.

Nell’intervallo, però, le modifiche apportate dal tecnico hanno cambiato l’andamento della partita, permettendo al Como di prendere il controllo del gioco.

SULLA VITTORIA CONTRO IL SASSUOLO E SULLE MODIFICHE TATTICHE – «Penso che abbiamo cambiato qualcosa nell’intervallo. Nel primo tempo ho sottovalutato la qualità di Matic, come l’anno scorso quando abbiamo perso. Lui deve essere pressato tutta la partita. Non possiamo lasciarlo giocare. Dopo abbiamo iniziato bene e loro hanno perso fiducia e gioco. Abbiamo fatto un grande secondo tempo con la voglia di vincere. Mancava qualcosa nel primo tempo. Mi è piaciuta molto la reazione».

Fabregas e Matic, il curioso siparietto dopo Como Sassuolo

Durante l’intervista, Fabregas ha raccontato anche un episodio avvenuto con Matic, suo ex compagno di squadra ai tempi del Chelsea.

I due si sono confrontati scherzosamente sull’attenzione particolare che il Como ha riservato al centrocampista serbo durante la partita.

SULLO SCAMBIO DI BATTUTE CON MATIC – «Lui è mio amico, gli ho detto: “Scusami ma abbiamo dovuto pressarti se no giocavi da solo”. E lui mi ha risposto: “Ricordati che il miglior calcio l’hai giocato con me”».

Un aneddoto che testimonia il rapporto di stima tra i due, protagonisti in passato di importanti esperienze nel calcio inglese.

Fabregas sulla maturità del Como: la gestione delle energie e degli impegni

Il tecnico ha poi affrontato il tema della crescita della squadra, sottolineando quanto sia importante imparare a gestire i diversi momenti delle partite.

Il Como è infatti impegnato su più fronti e deve trovare il giusto equilibrio tra intensità, recupero fisico e qualità delle prestazioni.

SULLA MATURITÀ DEL COMO E SULLA GESTIONE DEL CALENDARIO – «Non si può andare sempre a mille ma se vogliamo essere questi bisogna trovare l’energia. Ci sono mille momenti nella stagione che ora stiamo imparando a capire per prendere anche degli spunti. La squadra sta sperimentando, il Sassuolo ha avuto otto giorni per preparare la partita noi no».

Fabregas, i cambi decisivi contro il Sassuolo: l’analisi del secondo tempo

Infine, l’allenatore è tornato sulle difficoltà iniziali della propria formazione e sulle correzioni effettuate durante l’intervallo.

La squadra lariana ha mostrato maggiore aggressività nella ripresa, riuscendo a vincere più duel