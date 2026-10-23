PSG, l’infortunio di Kvaratskhelia scatena il mercato: quattro nomi per gennaio! Luis Enrique prepara una rivoluzione, ecco gli obiettivi

Calciomercato PSG, il grave infortunio di Khvicha Kvaratskhelia potrebbe cambiare le strategie del Paris Saint-Germain: il club francese valuta nuovi investimenti per gennaio
Il grave infortunio di Khvicha Kvaratskhelia rischia di modificare profondamente i programmi del Paris Saint-Germain in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. Il club francese dovrà rinunciare per diversi mesi a uno dei principali protagonisti della squadra di Luis Enrique, una situazione che potrebbe spingere la dirigenza a intervenire con decisione a gennaio.
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Secondo quanto riportato da L’Équipe, il PSG starebbe valutando un cambiamento delle proprie strategie per individuare un sostituto all’altezza dell’attaccante georgiano.
Calciomercato PSG, l’infortunio di Kvaratskhelia cambia i piani di Luis Enrique
Nelle ultime stagioni, il Paris Saint-Germain ha privilegiato una politica di mercato orientata soprattutto all’acquisto di giovani talenti, piuttosto che alla ricerca sistematica di stelle già affermate.
Una filosofia condivisa da Luis Enrique, intenzionato a costruire una squadra equilibrata e funzionale alla propria identità tattica.
L’assenza prolungata di Kvaratskhelia, però, potrebbe rendere necessario un investimento immediato per mantenere alta la competitività della formazione parigina.
PSG, il mercato estivo e gli investimenti: da Akliouche a Ferran Torres
Durante l’ultima sessione estiva, il PSG ha investito su diversi giocatori di prospettiva, acquistando Maghnes Akliouche per 50 milioni, Ferran Torres per 48,5 milioni e Mika Godts per 45 milioni.
A questi si aggiungono Lucas Digne, arrivato per 7 milioni, e Khalil Ayari, acquistato per 1,5 milioni.
Importanti anche le operazioni in uscita, con le cessioni di Bradley Barcola per 125 milioni, Gonçalo Ramos per 55 milioni di parte fissa, Randal Kolo Muani per 41,2 milioni e Kang-in Lee per 35 milioni.
Operazioni che hanno garantito al club un saldo positivo tra acquisti e cessioni, aumentando le possibilità di investimento per gennaio.
Calciomercato PSG, quattro nomi per sostituire Kvaratskhelia: spunta Nico Williams
La ricerca di un possibile sostituto dell’attaccante georgiano avrebbe già portato all’individuazione di diversi profili.
Secondo Eurosport, una delle idee sarebbe Nico Williams, esterno offensivo dotato di velocità e capacità di saltare l’uomo.
Goal segnala invece il talento Ibrahim Maza, attualmente al Bayer Leverkusen, mentre Sky Sports indica Mathis Albert, giovane promessa del Borussia Dortmund, tra le possibili alternative.
Sul fondo rimane anche il nome di JJ Gabriel, talento del Manchester United.
Al momento si tratta di ipotesi di mercato, senza trattative avanzate confermate. Il PSG valuterà nelle prossime settimane se intervenire concretamente per compensare la lunga assenza di Kvaratskhelia e rafforzare il reparto offensivo di Luis Enrique.