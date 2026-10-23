Conte rompe il silenzio su Juventus e Manchester United: «Non vi è alcuna trattativa in fase avanzata». Il comunicato ufficiale sul suo futuro

Antonio Conte interviene su Instagram per chiarire le indiscrezioni sul suo futuro: l’ex allenatore del Napoli smentisce trattative avanzate con Juventus e Manchester United

Antonio Conte rompe il silenzio e interviene personalmente sulle indiscrezioni di mercato che lo hanno visto protagonista negli ultimi giorni. L’ex allenatore del Napoli, attualmente senza squadra, ha pubblicato un lungo comunicato sul proprio profilo Instagram per fare chiarezza sulle voci che lo accostano alle panchine di Juventus e Manchester United.

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Il tecnico salentino ha voluto precisare la propria posizione, smentendo l’esistenza di trattative in fase avanzata e prendendo le distanze dalle ricostruzioni relative a presunte richieste economiche e a particolari condizioni poste alle società interessate.

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Conte, il comunicato ufficiale: nessuna trattativa avanzata con Juventus e Manchester United

Attraverso i propri canali social, Conte ha innanzitutto spiegato le ragioni che lo hanno spinto a intervenire pubblicamente.

«Alla luce delle indiscrezioni pubblicate negli ultimi giorni da diversi organi di informazione, in Italia e all’estero, ritengo opportuno intervenire per fare chiarezza».

Una premessa che introduce un chiarimento importante sul futuro professionale dell’allenatore, reduce dalla positiva esperienza sulla panchina del Napoli.

«Il mio nome è stato accostato a numerosi club, ma al momento non vi è alcuna trattativa in fase avanzata. Dopo una splendida e vincente esperienza alla guida del Napoli, mi prenderò il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare. Sarà una scelta ponderata, che farò quando riterrò che vi siano le condizioni giuste».

Conte smentisce le richieste economiche e i pieni poteri: la risposta alle indiscrezioni

Uno degli aspetti più significativi del comunicato riguarda le presunte condizioni che Conte avrebbe imposto ai club interessati.

Negli ultimi giorni erano circolate indiscrezioni su richieste economiche particolarmente elevate e sulla volontà del tecnico di ottenere ampia autonomia nella gestione sportiva.

L’allenatore ha però respinto queste ricostruzioni, sottolineando come non esistano attualmente negoziazioni concrete sulle quali basare tali valutazioni.

«Ho letto di presunte richieste economiche e di pieni poteri che avrei già avanzato alle società citate, così come di riserve legate a quello che viene definito il mio un “carattere forte”. Si tratta di ricostruzioni prive di fondamento poiché, allo stato attuale, non esistono elementi concreti sui quali basare simili valutazioni».

Futuro Conte, porte aperte a una nuova esperienza: cosa succederà nei prossimi mesi

Le parole dell’ex allenatore del Napoli non rappresentano una chiusura definitiva nei confronti di Juventus, Manchester United o di altre possibili destinazioni.

Conte ha infatti spiegato di voler valutare con attenzione il prossimo passo della propria carriera, senza accelerare i tempi e senza prendere decisioni affrettate.

La priorità sarà individuare un progetto che presenti le condizioni necessarie per avviare un nuovo percorso professionale.

«Qualora si presentasse un’opportunità concreta, sarà il momento di confrontarsi con il club interessato e valutare insieme le condizioni di un eventuale accordo, nel rispetto delle reciproche esigenze e delle caratteristiche che contraddistinguono il mio lavoro di allenatore. Fino ad allora, ogni ipotesi sulle mie richieste e sul mio futuro professionale resta una supposizione e non può essere considerata come un fatto».

Un chiarimento che ridimensiona le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Conte resta dunque disponibile a valutare nuove opportunità, ma al momento non ha raggiunto alcun accordo e non risultano trattative avanzate per il suo ritorno in panchina.

Il futuro dell’allenatore rimane quindi aperto, con la Juventus e il Manchester United tra le società alle quali il suo nome è stato recentemente accostato.