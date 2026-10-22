Scaloni rinnova con l’Argentina fino al Mondiale 2030: intesa totale con l’AFA per proseguire il ciclo con l’Albiceleste

Lionel Scaloni ha raggiunto l’accordo per il rinnovo con l’Argentina fino al Mondiale 2030: prosegue il ciclo con l’Albiceleste

Il matrimonio vincente tra l’Argentina e Lionel Scaloni è destinato a proseguire a lungo termine, garantendo solidità e continuità alla guida tecnica dell’Albiceleste. Secondo quanto rivelato dal giornalista argentino César Luis Merlo, il commissario tecnico ha dato il proprio via libera definitivo alla proposta di rinnovo presentata dalla Federazione Calcistica Argentina (AFA), accettando di estendere il proprio contratto sulla panchina della Selección fino alla Coppa del Mondo 2030.

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Proposta accettata e firma imminente: i dettagli dell’accordo con l’AFA

La trattativa per blindare il tecnico di Pujato si è sviluppata rapidamente nelle ultime settimane. La proposta formale recapitata dai vertici federali lo scorso settembre è stata pienamente accolta da Scaloni, che ha risposto positivamente manifestando la volontà di portare avanti il lavoro intrapreso con il gruppo squadra. Attualmente le parti sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli burocratici e contrattuali, dopodiché si procederà alla firma ufficiale e al conseguente annuncio pubblico.

La ‘Scaloneta’ verso il traguardo storico del Mondiale del Centenario

La decisione di legare il futuro di Scaloni fino al 2030 assume un significato fortemente simbolico e strategico per l’intero movimento sportivo sudamericano. L’edizione iridata del 2030 celebrerà infatti il centenario dei Mondiali e vedrà proprio l’Argentina protagonista con una delle gare inaugurali in terra nazionale, prima che la competizione si sposti tra Spagna, Portogallo e Marocco.

Blindare la guida tecnica consente all’Albiceleste di pianificare con ampio respiro la transizione generazionale della rosa, integrando gradualmente i migliori talenti emergenti all’interno di un sistema tattico collaudato e vincente.

Artefice indiscusso di un’era leggendaria — impreziosita dalle vittorie in Copa América, nella Finalissima e nello storico trionfo ai Mondiali di Qatar 2022 —, Scaloni si conferma il perno assoluto del progetto federale. Con questo prolungamento a lungo raggio, l’AFA ribadisce una fiducia incondizionata nei confronti del proprio condottiero, ponendo le basi per mantenere l’Argentina ai vertici del calcio globale per l’intero decennio.