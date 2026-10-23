Roma, idea Balde per la fascia sinistra: Gasperini prepara nuove mosse sul mercato

Infortuni e mercato, la Roma cerca rinforzi per Gasperini: Alejandro Balde del Barcellona entra nella lista dei possibili obiettivi giallorossi per la fascia sinistra

La Roma guarda al mercato per rinforzare la rosa e affrontare al meglio una fase particolarmente complicata della stagione. Gian Piero Gasperini deve fare i conti con numerose assenze, mentre la dirigenza continua a lavorare per individuare occasioni importanti in vista delle prossime mosse.

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Emergenza infortuni: Gasperini cerca soluzioni

In casa giallorossa la situazione resta delicata. Nonostante il prezioso rientro di Cristante, l’infortunio di Pellegrini complica ulteriormente i piani del tecnico, soprattutto nel reparto offensivo. In vista della trasferta contro il Napoli, inoltre, la squadra dovrà fare a meno di elementi fondamentali come Svilar, Koné e Dybala. Assenze pesanti che riducono le alternative a disposizione di Gasperini e rendono ancora più importante il lavoro della società sul mercato.

Calciomercato Roma, spunta Alejandro Balde

Secondo quanto riportato da Daniele Aloisi de Il Messaggero, tra i nomi monitorati dalla dirigenza capitolina ci sarebbe anche Alejandro Balde, terzino del Barcellona. Il giocatore, che secondo le indiscrezioni avrebbe trovato meno spazio nelle rotazioni di Hansi Flick, sarebbe stato proposto alla Roma dall’agente Jorge Mendes, già coinvolto nella gestione di altri profili interessanti, tra cui Rodrigo Mora.

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Il direttore sportivo Tony D’Amico continua a valutare diverse opportunità per rafforzare le corsie esterne, senza perdere di vista le necessità del reparto offensivo.

Da Gittens a Endrick: tutte le alternative

La lista dei possibili obiettivi comprende anche Gittens del Chelsea, Jamie Leweling dello Stoccarda e Oosterwolde. Resta inoltre sullo sfondo la pista Endrick, considerata complessa ma non definitivamente accantonata.

La Roma continua dunque a sondare il mercato: Balde è un nome da seguire, mentre la priorità resta individuare rinforzi capaci di aumentare qualità e profondità della rosa.