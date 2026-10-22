Genoa, De Rossi ritrova Meichtry: importante novità dall’allenamento! Le ultime verso la sfida contro il Venezia

Allenamento Genoa, arrivano buone notizie per Daniele De Rossi in vista della partita contro il Venezia: Meichtry torna a lavorare con il gruppo e completa l’intera seduta

Arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria del Genoa di Daniele De Rossi, impegnato nella preparazione della sfida contro il Venezia, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2026/2027.

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Durante l’allenamento di oggi, giovedì 22 ottobre, è arrivata infatti una notizia importante per l’allenatore rossoblù: Meichtry è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra, partecipando all’intera sessione senza seguire un programma differenziato.

Un recupero significativo per il Grifone, che continua a lavorare in vista del prossimo appuntamento di campionato.

Allenamento Genoa, Meichtry torna in gruppo: le ultime sulle sue condizioni

La ripresa del lavoro collettivo rappresenta un passaggio importante nel percorso di recupero di Meichtry, nuovamente a disposizione per le esercitazioni insieme ai compagni.

Il giocatore ha completato tutta la seduta organizzata dallo staff tecnico, partecipando anche alla parte tattica.

Una novità positiva per De Rossi, che potrà valutare le sue condizioni durante i prossimi allenamenti prima di decidere se impiegarlo contro il Venezia.

Allenamento Genoa, il comunicato ufficiale: festa per Vasquez e novità dal Signorini

Attraverso i propri canali ufficiali, il Genoa ha raccontato lo svolgimento della seduta mattutina presso il centro sportivo Signorini.

La giornata è stata caratterizzata anche dai festeggiamenti per il compleanno del capitano Johan Vasquez, che ha compiuto 28 anni.

Di seguito il comunicato integrale della società rossoblù.

IL COMUNICATO DEL GENOA – «Lavoro mattutino al Signorini in vista di Genoa-Venezia. Festeggiato capitan Vasquez – 28 anni oggi – la giornata è iniziata con la consueta sessione di palestra per poi passare al campo, riscaldamento, torelli ed esercizi tecnico-aerobici per poi passare alla parte tattica. Un nuovo volto sul campo: Meichtry è rientrato e ha svolto l’intera seduta con la squadra. Domani la conferenza di mister De Rossi per presentare il match».

Genoa Venezia, De Rossi prepara la partita: domani la conferenza stampa

Il Genoa prosegue dunque la preparazione della partita contro il Venezia, con l’obiettivo di arrivare all’appuntamento nelle migliori condizioni possibili.

Nella giornata di venerdì 23 ottobre, Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida e fornire eventuali aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori.

Particolare attenzione sarà rivolta proprio a Meichtry, il cui ritorno in gruppo rappresenta una notizia incoraggiante in vista dei prossimi impegni stagionali.