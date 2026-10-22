Carrick, esonero sempre più vicino dopo il disastro del Manchester United contro il Como! Conte in pole, ma spunta Nagelsmann! La situazione

Manchester United, Michael Carrick rischia l’esonero dopo il pesante 4-1 contro il Como in Champions League: Conte resta il primo obiettivo, ma cresce la candidatura di Nagelsmann

Il futuro di Michael Carrick sulla panchina del Manchester United è sempre più incerto. La pesante sconfitta per 4-1 contro il Como di Cesc Fabregas, nella terza giornata della fase campionato di Champions League, ha aggravato una crisi che ormai accompagna i Red Devils da diverse settimane.

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Al termine della partita dello stadio Sinigaglia, l’allenatore inglese si è assunto completamente le responsabilità della prestazione, chiedendo pubblicamente scusa ai tifosi.

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LE PAROLE DI CARRICK – «Mi prendo il 100% delle responsabilità per la prestazione della squadra. Sono qui per chiedere scusa ai tifosi: la prestazione è stata inaccettabile. Futuro? Non so cosa accadrà, ma non sono io al centro della situazione. L’importante è il club e noi non siamo stati all’altezza di ciò che rappresenta».

Manchester United, Carrick a rischio esonero: la crisi dei Red Devils

I numeri raccontano una situazione particolarmente delicata. Il Manchester United non vince da sette partite consecutive, considerando tutte le competizioni.

In Premier League occupa il tredicesimo posto con appena 7 punti in altrettante giornate, mentre in Champions League ha conquistato soltanto tre punti, incassando due sconfitte.

A complicare ulteriormente il quadro è arrivata anche l’eliminazione dalla Coppa di Lega contro il Brighton.

La prossima sfida contro il Bournemouth potrebbe quindi risultare determinante per la permanenza di Carrick.

Manchester United, Antonio Conte primo candidato per sostituire Carrick

Secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il principale obiettivo della dirigenza sarebbe Antonio Conte.

L’ex allenatore di Napoli, Juventus e Inter è attualmente libero da vincoli contrattuali e avrebbe già avuto alcuni contatti preliminari con il club inglese.

La sua candidatura resta concreta, anche se bisognerà considerare gli eventuali sviluppi relativi al futuro della panchina juventina.

Manchester United, Nagelsmann apre ai Red Devils: anche Hurzeler nella lista

Non c’è soltanto Conte nei pensieri dello United. Come riportato da TalkSport, tra i profili valutati figurano anche Julian Nagelsmann e Fabian Hurzeler.

In particolare, secondo The Telegraph, Nagelsmann sarebbe disposto ad ascoltare un’offerta del Manchester United.

L’ex tecnico di Bayern Monaco e Nazionale tedesca piace da tempo alla dirigenza inglese e potrebbe rappresentare un’alternativa importante.

Più complicata, invece, la pista che conduce a Hurzeler, legato al Brighton da un recente rinnovo contrattuale.

Per il momento Carrick resta al suo posto, ma la sfida contro il Bournemouth potrebbe accelerare le decisioni del Manchester United. La dirigenza valuta le alternative, mentre la crisi dei Red Devils impone risposte immediate.