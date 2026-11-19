Calciomercato Milan, cosa sta succedendo per il possibile trasferimento di Endrick – VIDEO di Alberto Petrosilli

Nel panorama del calciomercato internazionale capita spesso che una trattativa si complichi per questioni economiche o contrattuali, ma raramente si era arrivati a scomodare la teologia. È quanto accaduto attorno al nome di Endrick, giovane attaccante brasiliano del Real Madrid accostato al Milan. Tutto nasce da un’indiscrezione lanciata lo scorso 11 novembre dal Corriere dello Sport, secondo cui la profonda fede cristiana del giocatore avrebbe rappresentato un freno a causa dello storico soprannome e del simbolo rossonero, il Diavolo. Una ricostruzione suggestiva ma priva di fondamento, prontamente smentita dall’entourage del calciatore attraverso il portale brasiliano UOL.

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Il precedente di Kaká e i veri ostacoli della trattativa

Trasformare un’operazione di mercato in un dibattito religioso appare del tutto fuori luogo, soprattutto osservando la storia stessa del club di via Aldo Rossi. Il Milan è una società calcistica in cui il simbolo del Diavolo rappresenta esclusivamente una tradizione sportiva, senza alcuna implicazione spirituale. A dimostrarlo basta l’esempio iconico di Kaká: il trequartista brasiliano, noto per la sua fervente fede cristiana, non solo ha vestito con orgoglio la maglia rossonera, ma ha scritto pagine leggendarie culminate con la conquista del Pallone d’Oro nel 2007.

Se l’affare Endrick presenta delle oggettive complessità, le ragioni vanno dunque cercate esclusivamente sul piano sportivo ed economico. Il cartellino appartiene al Real Madrid, club che dovrà valutare con attenzione le garanzie tecniche, lo spazio in campo e la formula più adatta per valorizzare uno dei migliori prospetti del calcio mondiale.

L’asse con Roc Nation: come il Milan può tentare il colpo

Mentre l’attenzione mediatica si concentra su retroscena folkloristici, la dirigenza rossonera osserva con interesse gli sviluppi concreti. In questo scenario, Gerry Cardinale potrebbe disporre di una carta strategica rilevante: gli ottimi rapporti tra la proprietà del Milan e Roc Nation, l’agenzia legata proprio alla gestione dell’immagine e degli interessi di Endrick. Pur non rappresentando una garanzia automatica di successo, questo canale privilegiato può facilitare i dialoghi con l’entourage del giocatore.

Al netto delle voci, il futuro del brasiliano si deciderà sui tavoli della dirigenza e non certo per una mascotte. Qualora il Milan riuscisse davvero a portare a San Siro un talento di tale portata, l’unico obiettivo chiesto ad Endrick sarebbe quello di rispettare la maglia e scatenare l’inferno esclusivamente nelle aree di rigore avversarie.