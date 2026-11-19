Inter, Oliver Provstgaard è il nuovo obiettivo per rinforzare la difesa di Cristian Chivu. Il centrale danese della Lazio convince per fisicità e qualità tecniche

L’Inter guarda già al futuro e studia un possibile investimento importante per rinforzare il reparto difensivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza nerazzurra è quello di Oliver Provstgaard, centrale danese della Lazio che sta sorprendendo tutti nella squadra allenata da Gennaro Gattuso.

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Il difensore classe 2003, arrivato a Formello nel febbraio 2025, è diventato uno dei protagonisti dell’ottimo avvio di stagione biancoceleste. Le sue prestazioni avrebbero attirato l’attenzione di diversi club, tra cui proprio l’Inter, pronta a valutarne l’acquisto in vista della prossima estate.

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Inter, Provstgaard nel mirino: la Lazio chiede 40 milioni

Alto 194 centimetri, forte fisicamente e particolarmente efficace nel gioco aereo, Provstgaard possiede caratteristiche che lo rendono interessante per il sistema difensivo di Cristian Chivu.

Il danese si distingue anche per la capacità di impostare l’azione dalle retrovie e per la sicurezza dimostrata nelle situazioni di marcatura.

Finora ha collezionato 10 presenze e un gol sotto la guida di Gattuso, contribuendo alla crescita della Lazio.

La valutazione sarebbe già salita intorno ai 40 milioni di euro, una cifra importante che renderebbe complicata un’operazione immediata a gennaio. Per questo motivo, l’Inter starebbe ragionando soprattutto su un possibile assalto estivo.

Inter, Stones non convince ancora: decisivi i prossimi mesi

L’interesse per Provstgaard sarebbe collegato anche alle condizioni di John Stones. L’ex difensore del Manchester City, arrivato a parametro zero durante l’estate, ha dovuto fare i conti con nuovi problemi fisici che ne hanno limitato l’impiego.

L’inglese, reduce da appena 36 presenze complessive nelle ultime tre stagioni di Premier League, è tornato a disposizione dopo oltre un mese di assenza.

Il suo rientro potrebbe concretizzarsi già nella sfida contro l’Atalanta, ma sarà soprattutto la continuità nei prossimi mesi a determinarne il futuro.

L’Inter vuole capire se potrà fare affidamento su Stones, sotto contratto fino al 2028, oppure se sarà necessario investire nuovamente in difesa.

Nel frattempo, Bastoni, Bisseck, Akanji, Carlos Augusto e Pavard rappresentano le principali soluzioni a disposizione di Chivu.

Inter Lazio, i rapporti tra i club potrebbero favorire Provstgaard

Un elemento potenzialmente favorevole riguarda i rapporti di mercato tra Inter e Lazio, già protagoniste di diverse operazioni.

Ivan Provedel si è trasferito a Milano, mentre Davide Frattesi ha compiuto il percorso inverso, approdando nella Capitale attraverso un prestito oneroso da 5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni e una percentuale sulla futura rivendita riservata ai nerazzurri.

L’evoluzione di questi accordi potrebbe rappresentare un ulteriore elemento di confronto tra le società.

Provstgaard, dalla Champions vinta ai videogiochi al sogno con l’Inter

La storia del centrale danese presenta anche una curiosità particolare. Prima di affermarsi nel calcio professionistico, Provstgaard aveva costruito una carriera parallela negli eSports, utilizzando il nickname OliverPN.

Nel 2021 aveva conquistato la Champions League, superando in finale l’italiano Raffaele Cacciapuoti e aggiudicandosi un premio da 75 mila euro, condiviso con l’amico Emil.

Adesso il suo futuro potrebbe riservargli una nuova sfida europea, questa volta sul terreno di gioco.

L’Inter osserva con attenzione, ma ogni decisione dipenderà dalle valutazioni su Stones e dalla disponibilità della Lazio a trattare il proprio gioiello. Per Provstgaard, intanto, l’interesse nerazzurro rappresenta un’ulteriore conferma della crescita mostrata in questa stagione.