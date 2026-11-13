Indisponibili Serie A: infortunati, tempi di recupero e squalificati

Tifosi e fantallenatori sono sempre interessati (per non dire in ansia) sugli indisponibili Serie A. Ogni giorno ci sono notizie in merito, sia per quanto riguarda gli infortunati e relativi tempi di recupero che gli squalificati per la prossima partita. Avere un elenco costantemente aggiornato sui giocatori che non potranno scendere in campo può essere una risorsa: di seguito ecco una lista con gli infortuni dell’ultima ora, i lungodegenti e i calciatori fermati dal Giudice Sportivo, squadra per squadra.

Infortunati Serie A, le ultime novità: chi può rientrare dopo la sosta

La sosta per la Nations League rappresenta un’occasione importante per le squadre di Serie A, alle prese con numerosi infortuni. Alla ripresa del campionato, prevista con la 12ª giornata nel weekend del 21-22 novembre, quasi 40 giocatori sono pronti a tornare dopo la sosta: diversi allenatori potrebbero ritrovare alcune pedine fondamentali, anche se non tutti i recuperi sono ancora certi.

Le notizie più incoraggianti arrivano dagli ultime novità infortunati Roma: Paulo Dybala e Mile Svilar sono attesi al rientro in gruppo in vista della prossima giornata. Buone prospettive anche per l’Inter, che dovrebbe recuperare Lautaro Martinez: l’attaccante argentino potrebbe tornare tra i convocati contro l’Atalanta, mentre resta da valutare un suo eventuale impiego dal primo minuto.

Situazione ancora incerta per Gudmundsson della Lazio, Berardi del Sassuolo e Diao del Como, tutti potenzialmente recuperabili per la ripresa del campionato, ma ancora in attesa di conferme definitive. Per il Como, invece, arrivano indicazioni positive sul recupero di Chalobah, atteso a disposizione contro il Cagliari.

Dovrebbero richiedere più tempo i recuperi di Kean, Zaccagni, Di Lorenzo e Lobotka, per i quali si guarda soprattutto alle prime settimane di dicembre. Le loro condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni, in vista dei nuovi impegni di campionato.

Infortunati e squalificati Serie A: chi salta la 12ª giornata?

Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A 2026/27 torna in campo dal 21 al 23 novembre con la 12ª giornata. Diversi allenatori dovranno fare i conti con assenze importanti, tra giocatori ancora alle prese con problemi fisici, squalificati e calciatori che potrebbero recuperare in tempo per la ripresa del campionato.

Nella tabella seguente è possibile consultare, partita per partita, gli indisponibili previsti e i possibili rientri della prossima giornata di Serie A, sulla base delle ultime informazioni disponibili. La situazione resta in evoluzione e potrà cambiare nei giorni precedenti alle partite. Per conoscere nel dettaglio le squalifiche e le decisioni disciplinari, è possibile consultare anche i comunicati ufficiali pubblicati dalla Lega Serie A, che riportano i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo ogni giornata di campionato.

Partita Assenti previsti In dubbio / possibili recuperi Como-Cagliari Como: Kean, Rodriguez. Cagliari: Felici, Idrissi Como: Addai, Chalobah, Diao. Cagliari: Fadera, Nzola, Sugamele Lazio-Lecce Lazio: Nuno Tavares, Sutalo, Zaccagni. Lecce: Ilic, Pierotti Lazio: Gudmundsson. Lecce: Berisha, Monteiro Parma-Roma Parma: Ndiaye (squalificato). Roma: Pellegrini Parma: Bernabé, Drobnic, Romero. Roma: Dybala, Gollini, Mancini, Rensch, Svilar Napoli-Torino Napoli: Buongiorno, Favasuli, Lobotka. Torino: nessuna assenza certa segnalata Napoli: Alisson Santos, Badiashile, Di Lorenzo, Neres, Spinazzola. Torino: Fortini, Rodriguez Sassuolo-Genoa Sassuolo: Leysen, Koné. Genoa: nessuna assenza certa segnalata Sassuolo: Berardi, Volpato. Genoa: Frendrup, Venturino Milan-Frosinone Milan: Chukwueze, Gabbia, Saelemaekers. Frosinone: Bracaglia (squalificato), Raimondo Milan: Loftus-Cheek, P. Terracciano, Tomori. Frosinone: Grillitsch Bologna-Udinese Bologna: Holm. Udinese: Gueye Bologna: Miranda. Udinese: Alaba Atalanta-Inter Atalanta: Gaetano. Inter: Bonny Atalanta: Bellanova, Hien, Kossounou, Kristensen, Raspadori. Inter: Lautaro Martinez, Stankovic, Thuram Monza-Fiorentina Monza: nessuna assenza certa segnalata. Fiorentina: nessuna assenza certa segnalata Monza: Ciurria, Mout, Ngonge, Pessina, Ziolkowski. Fiorentina: Atta, Parisi, Pongracic, Ranieri Juventus-Venezia Juventus: Grabara, Locatelli, Yildiz, Kalulu, Thuram. Venezia: Franjic Juventus: Cambiaso, Gonzalez. Venezia: Adorante, Correia, Mazzocchi, Sverko

Indisponibili Serie A: la lista di infortunati e squalificati

Atalanta

SQUALIFICATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Bellanova – Distrazione muscolare – Rientro fine novembre;

– Distrazione muscolare – Rientro fine novembre; Gaetano – Distrazione all’adduttore – Rientro inizio dicembre;

– Distrazione all’adduttore – Rientro inizio dicembre; Hien – Operato dopo lesione muscolare – Rientro fine novembre;

– Operato dopo lesione muscolare – Rientro fine novembre; Kossounou – Lesione al bicipite femorale – Rientro fine novembre;

– Lesione al bicipite femorale – Rientro fine novembre; Kristensen – Risentimento ai flessori – Rientro fine novembre;

– Risentimento ai flessori – Rientro fine novembre; Raspadori – Distrazione al bicipite femorale – Rientro fine novembre.

Bologna

SQUALIFICATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Holm – Operazione al flessore – Rientro marzo-aprile 2027;

– Operazione al flessore – Rientro marzo-aprile 2027; Miranda – Lesione al bicipite femorale – Rientro fine novembre

Cagliari

SQUALIFICATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Fadera – Problema muscolare – Da valutare;

– Problema muscolare – Da valutare; Felici – Rottura legamento crociato anteriore – Rientro aprile/maggio 2027;

– Rottura legamento crociato anteriore – Rientro aprile/maggio 2027; Idrissi – Lesione del legamento crociato anteriore – Rientro 2027;

– Lesione del legamento crociato anteriore – Rientro 2027; Nzola – Distrazione di basso grado ai flessori – Rientro fine novembre;

– Distrazione di basso grado ai flessori – Rientro fine novembre; Sugamele – Problema fisico – Da valutare

Como

SQUALIFICATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Addai – Problema muscolare – Da valutare;

– Problema muscolare – Da valutare; Chalobah – Problema muscolare – Rientro fine novembre;

– Problema muscolare – Rientro fine novembre; Diao – Lesione al flessore – Rientro fine novembre;

– Lesione al flessore – Rientro fine novembre; Kean – Problema alla tibia – Rientro fine novembre;

– Problema alla tibia – Rientro fine novembre; Rodriguez – Problema muscolare – Rientro metà dicembre.

Fiorentina

SQUALIFICATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Atta – Sovraccarico addominale – Rientro fine novembre;

– Sovraccarico addominale – Rientro fine novembre; Parisi – Lesione legamento crociato anteriore – Rientro novembre/dicembre;

– Lesione legamento crociato anteriore – Rientro novembre/dicembre; Pongracic – Lesione al bicipite femorale – Rientro fine novembre;

– Lesione al bicipite femorale – Rientro fine novembre; Ranieri – Problema a un piede – Da valutare.

Frosinone

SQUALIFICATI:

Bracaglia – 1 giornata – Salta Milan (12ª)



INFORTUNATI:

Grillitsch – Operato di ernioplastica – Rientro fine novembre;

– Operato di ernioplastica – Rientro fine novembre; Raimondo – Lesione multilegamentosa della caviglia – Rientro gennaio 2027.

Genoa

SQUALIFICATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Frendrup – Problema alla caviglia – Da valutare;

– Problema alla caviglia – Da valutare; Venturino – Operato al tendine rotuleo – Rientro fine novembre.

Inter

SQUALIFICATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Bonny – Risentimento ai flessori – Rientro inizio dicembre;

– Risentimento ai flessori – Rientro inizio dicembre; Lautaro Martinez – Risentimento muscolare – Rientro fine novembre;

– Risentimento muscolare – Rientro fine novembre; Stankovic – Lesione all’adduttore – Da valutare;

– Lesione all’adduttore – Da valutare; Thuram – Risentimento al bicipite femorale – Rientro fine novembre.

Juventus

SQUALIFICATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Cambiaso – Affaticamento alla coscia – Rientro fine novembre;

– Affaticamento alla coscia – Rientro fine novembre; Gonzalez – Lesione al soleo – Rientro fine novembre;

– Lesione al soleo – Rientro fine novembre; Grabara – Operato al crociato – Rientro maggio 2027;

– Operato al crociato – Rientro maggio 2027; Locatelli – Operato al menisco – Rientro gennaio/febbraio 2027;

– Operato al menisco – Rientro gennaio/febbraio 2027; Yildiz – Operato al piede – Rientro metà dicembre;

– Operato al piede – Rientro metà dicembre; Kalulu – Lesione muscolare – Rientro metà dicembre;

– Lesione muscolare – Rientro metà dicembre; Thuram – Operato al ginocchio – Rientro gennaio/febbraio 2027.

Lazio

SQUALIFICATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Gudmundsson – Lussazione alla spalla – Rientro fine novembre;

– Lussazione alla spalla – Rientro fine novembre; Nuno Tavares – Risentimento al flessore – Rientro inizio dicembre;

– Risentimento al flessore – Rientro inizio dicembre; Sutalo – Stiramento al flessore – Rientro inizio dicembre;

– Stiramento al flessore – Rientro inizio dicembre; Zaccagni – Lesione al quadricipite femorale – Rientro inizio dicembre.

Lecce

SQUALIFICATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Berisha – Sovraccarico muscolare – Rientro fine novembre;

– Sovraccarico muscolare – Rientro fine novembre; Ilic – Lesione miotendinea del retto femorale sinistro con lesione parziale del tendine – Rientro marzo 2027;

– Lesione miotendinea del retto femorale sinistro con lesione parziale del tendine – Rientro marzo 2027; Monteiro – Lesione al polpaccio – Rientro fine novembre;

– Lesione al polpaccio – Rientro fine novembre; Pierotti – Operato per frattura al malleolo – Rientro nel 2027.

Milan

SQUALIFICATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Chukwueze – Operato all’anca – Rientro febbraio 2027;

– Operato all’anca – Rientro febbraio 2027; Gabbia – Lesione al flessore – Rientro gennaio 2027;

– Lesione al flessore – Rientro gennaio 2027; Loftus-Cheek – Lesione al flessore mediale – Rientro fine novembre;

– Lesione al flessore mediale – Rientro fine novembre; Saelemaekers – Operato alla caviglia – Rientro febbraio 2027;

– Operato alla caviglia – Rientro febbraio 2027; P. Terracciano – Trauma alla spalla – Da valutare;

– Trauma alla spalla – Da valutare; Tomori – Lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia destra – Rientro fine novembre.

Monza



SQUALIFICATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Ciurria – Problema fisico – Da valutare;

Mout – Problema fisico – Da valutare;

Ngonge – Problema muscolare – Da valutare;

Pessina – Lesione alla rotula – Rientro fine novembre;

Ziolkowski – Problema alla fascia plantare – Rientro fine novembre.

Napoli

SQUALIFICATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Alisson Santos – Lesione al bicipite femorale – Rientro fine novembre;

– Lesione al bicipite femorale – Rientro fine novembre; Badiashile – Lesione distrattiva di medio grado del retto femorale – Rientro fine novembre;

– Lesione distrattiva di medio grado del retto femorale – Rientro fine novembre; Buongiorno – Infortunio al menisco – Rientro gennaio 2027;

– Infortunio al menisco – Rientro gennaio 2027; Di Lorenzo – Lesione all’adduttore lungo – Rientro fine novembre;

– Lesione all’adduttore lungo – Rientro fine novembre; Favasuli – Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra – Rientro dicembre;

– Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra – Rientro dicembre; Lobotka – Lesione alla caviglia – Rientro fine dicembre;

– Lesione alla caviglia – Rientro fine dicembre; Neres – Lesione di basso grado alla coscia – Rientro fine novembre;

– Lesione di basso grado alla coscia – Rientro fine novembre; Spinazzola – Lesione di basso grado del bicipite femorale – Rientro fine novembre.

Parma

SQUALIFICATI:

Ndiaye – 1 giornata – Salta Roma (12ª)

INFORTUNATI:

Bernabé – Distrazione retto femorale – Rientro fine novembre;

– Distrazione retto femorale – Rientro fine novembre; Drobnic – Fascite plantare – Rientro fine novembre;

– Fascite plantare – Rientro fine novembre; Romero – Problema alla spalla – Da valutare.

Roma

SQUALIFICATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Gollini – Problema alla schiena – Rientro fine novembre;

– Problema alla schiena – Rientro fine novembre; Mancini – Risentimento al flessore – Rientro fine novembre;

– Risentimento al flessore – Rientro fine novembre; Pellegrini – Lesione muscolo semitendinoso – Rientro fine dicembre;

– Lesione muscolo semitendinoso – Rientro fine dicembre; Rensch – Lesione di primo grado all’adduttore – Rientro fine novembre;

– Lesione di primo grado all’adduttore – Rientro fine novembre; Svilar – Micro-frattura al quinto dito del piede – Rientro fine novembre.

Sassuolo

SQUALIFICATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Berardi – Problema fisico – Rientro fine novembre;

– Problema fisico – Rientro fine novembre; Leysen – Lesione del crociato – Rientro maggio 2027;

– Lesione del crociato – Rientro maggio 2027; Kné – Frattura di tibia e perone – Rientro gennaio 2027;

– Frattura di tibia e perone – Rientro gennaio 2027; Volpato – Problema fisico – Da valutare.

Torio

SQUALIFICATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Fortini – Problema all’adduttore – Rientro fine novembre;

– Problema all’adduttore – Rientro fine novembre; Rodriguez – Lesione ai flessori – Da valutare.

Udinese

SQUALIFICATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Alaba – Risentimento al polpaccio – Rientro fine novembre;

– Risentimento al polpaccio – Rientro fine novembre; Gueye – Operato alla caviglia – Rientro metà gennaio 2027.

Venezia

SQUALIFICATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Adorante – Operato alla schiena – Rientro fine novembre;

Correia – Risentimento al flessore – Da valutare;

Franjic – Operato alla spalla – Rientro inizio dicembre;

Mazzocchi – Problema alla coscia – Da valutare;

Sverko – Infortunio alle anche – Rientro fine novembre.