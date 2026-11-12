Calciomercato Udinese, decisione presa per Solet: ecco la risposta all’interesse del Besiktas. E in entrata spunta Willemsen

Calciomercato Udinese: deciso il futuro di Oumar Solet, mentre in entrata c’è il nome di Willemsen. Tutti i dettagli

Con l’avvicinarsi della sessione invernale del calciomercato, la cui apertura ufficiale è fissata per il prossimo 28 dicembre, in casa Udinese la linea strategica appare già tracciata con estrema chiarezza. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna dal Messaggero Veneto, la società friulana non ha alcuna intenzione di privarsi dei propri top player a stagione in corso. È questa la ferma indiscrezione che filtra direttamente dalla “stanza dei bottoni” bianconera, a testimonianza della volontà del club di preservare l’equilibrio tecnico e la competitività della rosa nella seconda parte dell’annata.

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Il messaggio per Oumar Solet e l’interesse del Besiktas di Italiano

Il segnale lanciato dai vertici societari sembra avere un destinatario ben preciso: Oumar Solet. Il difensore ventiseienne è infatti finito nel mirino del Besiktas allenato da Vincenzo Italiano, alla ricerca di un rinforzo di assoluto spessore ed esperienza per blindare il proprio reparto arretrato. Nonostante le sirene provenienti dalla Turchia e il prestigio della corte guidata dall’allenatore italiano, la politica dell’Udinese non lascia spazio a interpretazioni o margini di trattativa per gennaio. Il centrale dovrà dunque mettersi l’anima in pace e proseguire la propria avventura a Udine almeno fino al termine della stagione, rinviando ogni eventuale discorso legato al futuro alla prossima finestra estiva.

Rinforzi per gennaio: torna d’attualità il profilo di Maas Willemsen

Se sul fronte delle uscite la porta resta sbarrata per i titolari, la dirigenza bianconera lavora comunque per cogliere opportunità mirate in entrata e ampliare le rotazioni a disposizione dello staff tecnico. In quest’ottica torna fortemente d’attualità la pista che porta a Maas Willemsen, difensore olandese classe 2003 attualmente in forza all’Heerenveen. Il giovane centrale mancino rappresenta un profilo perfettamente in linea con la tradizionale filosofia di scouting del club friulano, sempre attento ai migliori prospetti emergenti del panorama europeo e dell’Eredivisie. L’eventuale arrivo del giocatore consentirebbe di aggiungere un’alternativa di piede sinistro al pacchetto arretrato, garantendo al contempo un investimento di sicuro avvenire.

L’Udinese si prepara dunque ad affrontare il mercato invernale con una doppia direttrice ben definita: blindare i propri punti fermi, respingendo gli assalti per Oumar Solet, e monitorare con attenzione innesti giovani e funzionali come Maas Willemsen per consolidare ulteriormente la tenuta complessiva dell’organico.