Noa Lang verso l’addio al Napoli: ci pensa anche il Genoa

L’olandese potrebbe lasciare a gennaio. De Rossi lo stima, il Napoli aprirebbe a un prestito con parte dell’ingaggio

Invece di accettare le critiche, lasciar passare il momento e provare a ricucire lo strappo, Noa Lang ha risposto con un gesto: durante Napoli-Lazio l’esterno olandese, ex PSV, si è portato la mano all’orecchio verso la Curva A, come a dire “non vi sento”. Il giorno dopo, lunedì, ha rincarato la dose pubblicando su Instagram un carosello di foto, la prima delle quali ritraeva proprio il suo orecchio. Una sfida bella e buona, che il popolo azzurro non ha gradito.

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Perché il Napoli potrebbe cederlo

Secondo la Gazzetta dello Sport, Lang a gennaio potrebbe fare le valigie, anche se in stagione è nei pensieri di Massimiliano Allegri: il tecnico toscano lo ha schierato 12 volte tra campionato e Champions League (nove in Serie A e tre in Europa), ricevendo in cambio un gol, nella vittoria casalinga contro il Frosinone, e un assist. Pesano soprattutto i motivi ambientali, dopo il precedente di Porto, dove era rientrato negli spogliatoi senza salutare i tifosi, e il presunto episodio con Vergara durante un allenamento, che gli era valso una punizione con la tribuna.

Il Genoa e le altre pretendenti

Tra i club interessati all’ex attaccante del Galatasaray, arrivato a Napoli nell’estate 2025 per 28 milioni di euro, c’è il Genoa. Daniele De Rossi, allenatore rossoblù ed ex centrocampista della Roma, stravede per lui, e il Grifone sogna il colpo, magari in prestito e con una partecipazione del Napoli all’ingaggio, che fino al 2030 è di 2,5 milioni più bonus. Al momento non ci sono stati contatti tra i club. Secondo il quotidiano, in Serie A non sarebbe l’unica pretendente: sul giocatore, valutato tra i 15 e i 20 milioni, ci sono anche l’Atalanta e, all’estero, l’Ajax.

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Il ritorno di fiamma turco

Lang, che in carriera ha vestito anche le maglie di Twente, Ajax e Bruges, ha giocato nella seconda parte del 2025/26 proprio al Galatasaray, con due gol e tre assist in 19 partite. A fine stagione il club di Istanbul, dove giocano Rafael Leão e Victor Osimhen, ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto da 30 milioni: a gennaio potrebbe però tornare alla carica per un nuovo prestito.