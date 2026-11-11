Il ritorno di Conceicao cambia la Juventus: cosa porta

Conceicao ok per il Venezia, torna in campo il bianconero: come cambia l’attacco della Juventus con il rientro del portoghese

Ottime notizie dall’infermeria per la Juventus in vista della ripresa del campionato. Francisco Conceição, sgusciante esterno offensivo portoghese classe 2002 noto per l’incredibile spunto nello stretto e l’abilità nel puntare l’uomo, ha finalmente superato la lussazione alla spalla sinistra che lo aveva costretto ai box. Ha completato con successo il percorso riabilitativo ed è tornato ad allenarsi pienamente in gruppo, mettendosi subito a disposizione del tecnico bianconero Luciano Spalletti, allenatore di grande esperienza tattica e carisma pronto a reinserirlo nei suoi schemi.

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Imprevedibilità e dribbling: le armi di Conceição per la Juve

Il rientro dell’ex calciatore del Porto rappresenta una svolta tattica di primaria importanza per la manovra offensiva bianconera. Durante la sua assenza, la Juventus ha fisiologicamente perso brillantezza e velocità sulle corsie esterne, risultando spesso troppo prevedibile e faticando a scardinare le difese schierate.

Conceição garantisce esattamente ciò che è mancato:

Capacità di creare superiorità numerica: grazie a una notevole facilità di corsa e a un dribbling ubriacante nello stretto, il portoghese è la classica spina nel fianco per le retroguardie avversarie.

grazie a una notevole facilità di corsa e a un dribbling ubriacante nello stretto, il portoghese è la classica spina nel fianco per le retroguardie avversarie. Varianti tattiche per Spalletti: il suo rientro offre soluzioni fresche per spaccare in due le partite, sia partendo dall’inizio sia a gara in corso.

il suo rientro offre soluzioni fresche per spaccare in due le partite, sia partendo dall’inizio sia a gara in corso. Maggior incisività negli ultimi trenta metri: la sua abilità nel servire assist e rientrare verso il centro allarga il campo, liberando spazi preziosi per gli inserimenti dei centrocampisti e degli attaccanti.

Obiettivo Venezia per ritrovare continuità verso la Champions

Le sedute di allenamento durante questa sosta per le Nazionali saranno fondamentali per permettere al classe 2002 di ritrovare il ritmo partita ottimale. L’obiettivo cerchiato in rosso è la sfida di campionato contro il Venezia guidato da Davide Nicola, tecnico pragmatista celebre per la sua grinta e l’organizzazione difensiva.

La Juventus non può più permettersi passi falsi: servono continuità e vittorie regolari per risalire la china e blindare un piazzamento nella prossima Champions League. In questa corsa cruciale, il rientro di Francisco Conceição può rivelarsi la vera scintilla per la svolta stagionale.