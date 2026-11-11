Francia, la sorpresa è Senny Mayulu: prima convocazione in Nazionale maggiore per il talento del PSG

Zidane punta sul gioiello classe 2006 Mayulu: dopo un grande avvio di stagione con il Paris Saint-Germain, arriva la prima chiamata con la Francia per la sfida contro l’Italia a San Siro
Importante novità nelle fila della Francia in vista della sfida contro l’Italia, in programma giovedì 12 novembre alle ore 20:45 a San Siro. Tra le notizie più interessanti delle ultime ore spicca soprattutto la prima convocazione in Nazionale maggiore di Senny Mayulu, giovane centrocampista del Paris Saint-Germain che si prepara a vivere un momento speciale della propria carriera.
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Il classe 2006 è stato chiamato da Zinedine Zidane per aggregarsi al gruppo francese, complice anche una situazione non semplice sul fronte delle disponibilità. I forfait di Marcus Thuram, Pierre Kalulu e Aurélien Tchouaméni, insieme alle condizioni fisiche non ancora ottimali di Kylian Mbappé, hanno infatti spinto il commissario tecnico a valutare nuove soluzioni per affrontare gli Azzurri.
Per Mayulu si tratta di un riconoscimento importante, arrivato dopo un ottimo inizio di stagione con il PSG. I numeri raccontano un rendimento decisamente positivo: 3 gol e 2 assist in 9 presenze complessive, un bottino che testimonia la sua capacità di incidere anche in fase offensiva.
Il giovane talento si unirà alla squadra nel pomeriggio, iniziando così la preparazione in vista della trasferta italiana.
Per Mayulu sarà un’occasione da non perdere: la prima chiamata con i grandi rappresenta un passaggio fondamentale e potrebbe aprirgli le porte di un futuro da protagonista con la maglia della Francia.