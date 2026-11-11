Francia, la sorpresa è Senny Mayulu: prima convocazione in Nazionale maggiore per il talento del PSG

Zidane punta sul gioiello classe 2006 Mayulu: dopo un grande avvio di stagione con il Paris Saint-Germain, arriva la prima chiamata con la Francia per la sfida contro l’Italia a San Siro

Importante novità nelle fila della Francia in vista della sfida contro l’Italia, in programma giovedì 12 novembre alle ore 20:45 a San Siro. Tra le notizie più interessanti delle ultime ore spicca soprattutto la prima convocazione in Nazionale maggiore di Senny Mayulu, giovane centrocampista del Paris Saint-Germain che si prepara a vivere un momento speciale della propria carriera.

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Il classe 2006 è stato chiamato da Zinedine Zidane per aggregarsi al gruppo francese, complice anche una situazione non semplice sul fronte delle disponibilità. I forfait di Marcus Thuram, Pierre Kalulu e Aurélien Tchouaméni, insieme alle condizioni fisiche non ancora ottimali di Kylian Mbappé, hanno infatti spinto il commissario tecnico a valutare nuove soluzioni per affrontare gli Azzurri.

Per Mayulu si tratta di un riconoscimento importante, arrivato dopo un ottimo inizio di stagione con il PSG. I numeri raccontano un rendimento decisamente positivo: 3 gol e 2 assist in 9 presenze complessive, un bottino che testimonia la sua capacità di incidere anche in fase offensiva.

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Il giovane talento si unirà alla squadra nel pomeriggio, iniziando così la preparazione in vista della trasferta italiana.

Per Mayulu sarà un’occasione da non perdere: la prima chiamata con i grandi rappresenta un passaggio fondamentale e potrebbe aprirgli le porte di un futuro da protagonista con la maglia della Francia.