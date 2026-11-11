Nuovo stadio Cagliari, svolta decisiva: pubblicato il bando internazionale per l’impianto Gigi Riva

Nuovo stadio Cagliari, arrivano novità importanti sull’impianto Gigi Riva: pubblicato il bando internazionale

Una giornata storica per le infrastrutture sportive della Sardegna e per il futuro del club isolano. Il Comune di Cagliari ha ufficialmente dato il via libera con la pubblicazione dell’atteso bando internazionale per la costruzione del nuovo stadio cittadino. L’opera andrà a rimpiazzare definitivamente il vecchio e glorioso Sant’Elia, ponendo le basi per un’arena all’avanguardia che porterà il nome dell’indimenticata icona rossoblù Gigi Riva. L’avvio dell’iter amministrativo segna il passaggio definitivo dalle intenzioni preliminari alla fase operativa.

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L’annuncio di Tommaso Giulini: il futuro che diventa realtà

A celebrare la formalizzazione della procedura è intervenuto direttamente il numero uno del club sardo, Tommaso Giulini. Attraverso un messaggio diffuso sul proprio profilo di X, il patron rossoblù ha espresso profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto dopo un lungo percorso istituzionale:

«Un passo decisivo è stato compiuto. Non è un annuncio, non è una promessa: è un fatto. Dopo anni di duro lavoro, risorse investite e tante persone che non hanno mai smesso di spingere. Oggi il nuovo stadio entra nella fase cruciale e questa volta il futuro deve diventare realtà».

Un commento che evidenzia la determinazione della società nel corso degli ultimi anni, caratterizzati da passaggi tecnici complessi e ingenti investimenti economici.

La procedura di gara: tempi, regole e la proposta da 220 milioni

La pubblicazione dell’avviso pubblico apre il confronto a livello globale per individuare il soggetto esecutore dell’opera. Da oggi scatta una finestra temporale di 60 giorni entro cui tutti gli operatori economici interessati potranno presentare la propria offerta. Conclusa la ricezione dei plichi, gli uffici comunali esamineranno i progetti per procedere all’aggiudicazione a favore della proposta migliore. In ossequio ai vincoli normativi attuali, il Cagliari non godrà di alcun diritto di prelazione, dovendosi confrontare con le dinamiche di gara pubblica. Nelle scorse settimane, la dirigenza ha depositato un dettagliato piano d’intervento dal valore di 220 milioni di euro, incentrato su elevati standard di sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e polifunzionalità.

L’orizzonte Euro 2032: Cagliari resta in corsa

Oltre a dotare la tifoseria di una casa moderna e all’altezza dei massimi standard internazionali, l’avanzamento burocratico riveste un peso determinante sul palcoscenico europeo. Il rispetto dei tempi permette al capoluogo sardo di mantenere salda la propria candidatura tra le sedi designate per ospitare i match degli Europei 2032, manifestazione assegnata congiuntamente all’Italia e alla Turchia. Un’opportunità irrinunciabile per la visibilità e lo sviluppo dell’intera regione.