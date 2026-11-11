Manna svela il piano del Napoli: «A gennaio interverremo sul mercato, abbiamo le idee chiare. Cacciamani e Varela? Ecco la verità»

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha inquadrato le mosse del club azzurro in vista del calciomercato di gennaio

La sosta per le nazionali diventa l’occasione per analizzare a mente fredda il momento del Napoli, fare il punto sui troppi forfait fisici e pianificare le mosse in vista della finestra invernale. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha tracciato il quadro della situazione in casa partenopea, chiedendo una pronta reazione caratteriale senza cercare attenuanti nei problemi d’organico.

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Superare la crisi: l’analisi del momento e la scossa al gruppo

Il dirigente azzurro non ha nascosto le difficoltà attraversate dalla squadra, reduce dalle recenti battute d’arresto tra coppa e campionato che hanno minato la fiducia dello spogliatoio. Manna ha voluto però sgomberare subito il campo da qualsiasi giustificazione: “È un periodo complicato, non abbiamo avuto quasi mai tutta la rosa a disposizione ma questo non è e non deve essere un alibi”.

Il responsabile dell’area tecnica ha ricordato come l’emergenza clinica sia una variabile comune a molti club: “Tante altre squadre hanno avuto infortuni importanti. Bisogna reagire“. Riconoscendo l’amarezza dell’ambiente dopo le cadute esterne, ha spiegato: “Le sconfitte di Oporto e a Torino ci hanno tolto le sicurezze“. Consapevole del clima di delusione, il ds ha comunque blindato il valore etico del gruppo: “Non siamo contenti nè noi nè i tifosi. Siamo qua per lavorare e migliorare ma questo è un gruppo che ha sempre risposto e che ha sempre reagito, ha sempre onorato la maglia e i risultati, ne usciremo uniti“.

Calciomercato di riparazione: sintonia con Allegri e De Laurentiis

Sul fronte delle trattative invernali, Manna ha assicurato una perfetta unità d’intenti con il tecnico Massimiliano Allegri e con il presidente Aurelio De Laurentiis. La società interverrà per colmare le lacune strutturali della rosa: “Abbiamo le idee chiare e la volontà vedere le opportunità di quel periodo. Si deve intervenire”.

Interpellato sulle indiscrezioni relative a specifici obiettivi, il dirigente ha gettato acqua sul fuoco. Riguardo all’accostamento di Alessio Cacciamani, esterno del Torino, ha chiarito: “È interessante, dire che lo compreremo mi sembra prematuro“. Frenata netta, invece, sul profilo di Gustavo Varela, dato il sovraffollamento nel reparto avanzato: “È un buon giocatore ma noi abbiamo Lucca, Hojlund e Giovane. Il Napoli in questo momento lì è chiuso, poi vedremo cosa succederà”.

Dall’infermeria al campo: la tabella dei recuperi

La vera priorità per la ripresa resta lo svuotamento dell’infermeria per mettere nuovamente a disposizione di Allegri le pedine fondamentali dello scacchiere. Il ds ha delineato il cronoprogramma per i prossimi giorni: “Pensiamo di aggregare al gruppo Neres, Spinazzola e Favasuli sabato quando la squadra riprenderà il lavoro a pieno regime. Gradualmente poi recupereremo Badiashile, Di Lorenzo e Alisson Santos, sperando di non incombere in situazioni spiacevoli“. Un calendario di rientri graduale, fondamentale per affrontare con rinnovata solidità il tour de force di fine anno.