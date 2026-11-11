Ramon: «Real Madrid? Non ci penso. Sono concentrato sul Como»

Como, parlano i protagonisti: Ramon spegne le voci sul Real Madrid, incorona Fabregas e vuole solo il Como

Crescita esponenziale, convocazione in Nazionale e un futuro tutto da scrivere. Ramon, talentuoso difensore centrale del Como, si è raccontato senza filtri in una lunga intervista concessa al quotidiano spagnolo AS. Il centrale lariano è diventato uno dei pilastri della retroguardia nella straordinaria stagione vissuta fin qui dal club lombardo.

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Dalle ambizioni con il Como alla chiamata della Nazionale

Interrogato sulle voci di mercato e su un possibile ritorno alle merengues, il difensore ha glissato con grande lucidità: “Tornare al Madrid? Non ci penso. Siamo a novembre, manca molto. È tutto appena iniziato, abbiamo molto davanti, e penso solo a quello. Nel quotidiano sono molto concentrato sul Como, che sta disputando una stagione storica per il club”.

Il rendimento superlativo offerto in campo gli è valso la prima, emozionante chiamata in Nazionale. Una notizia che lo ha colto quasi di sorpresa: “Non mi sono accorto della convocazione finché Assane (Diao) non mi ha mandato un messaggio: all’inizio non ci credevo”. Sull’esperienza in gruppo ha poi aggiunto: “Un onore immenso, sono molto contento. Un orgoglio enorme essere qui”.

L’influenza di Cesc Fàbregas e il mito di Sergio Ramos

Nel percorso di maturazione del giovane centrale un ruolo chiave è stato recitato da Cesc Fàbregas, brillante allenatore del Como ed ex fuoriclasse di Barcellona, Arsenal e Chelsea, celebre per la sua straordinaria visione di gioco. Ramon ha voluto sottolineare il rapporto speciale con il tecnico: “Ha creduto in me dopo il mio addio al Madrid, mi ha spiegato tutto e la sua filosofia si sposa perfettamente con il mio stile. Gli sono super grato”. E ha rincarato la dose: “Arriva a tutti noi. Ci tiene molto coinvolti, sia i titolari che le riserve, e non è semplice. Cesc ha creduto in me e arriva a tutti noi. Tutti moriamo per la sua idea”.

L’ispirazione calcistica, tuttavia, arriva da una leggenda del ruolo: “Ramos è il mio punto di riferimento. Lo guardavo da piccolo. Non se la cavava male, calciava anche i rigori. Mi piace molto il suo stile di gioco. Non ho ancora avuto la fortuna di parlargli”, ha confidato il difensore parlando del celebre Sergio Ramos, storico baluardo difensore di Real Madrid e della Nazionale spagnola.

Elogio a Nico Paz e lo stupore in Champions

In chiusura, spazio a un giudizio sul compagno di squadra Nico Paz, talentuoso trequartista argentino e fulcro creativo del Como: “È un giocatore pazzesco, lo sta dimostrando in Champions ed è tra i giocatori con più gol e assist. La gente vede solo la fase offensiva, ma difensivamente ci dà tantissimo”. Parole al miele che confermano la compattezza dello spogliatoio lariano.



