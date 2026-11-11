Frosinone, Kvernadze può partire a gennaio: diversi club interessati, fissato il prezzo. E la clausola...

L’esterno georgiano Kvernadze finisce nel mirino di diverse società: la clausola da 4 milioni è valida soltanto per luglio 2027 e i ciociari potrebbero anticipare la cessione per incassare una cifra superiore

Il futuro di Giorgi Kvernadze potrebbe essere lontano dal Frosinone già nella prossima sessione invernale di calciomercato. L’esterno georgiano, protagonista di prestazioni che hanno attirato l’attenzione di diverse società, sarebbe infatti finito nel radar di più club interessati a garantirsi le sue prestazioni.

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A riportare gli aggiornamenti è Nicolò Schira, che aveva già anticipato nelle scorse settimane l’interesse di alcune squadre per il calciatore. La possibilità di una partenza a gennaio sta prendendo quota e il Frosinone potrebbe valutare concretamente eventuali offerte.

Un dettaglio importante riguarda la clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore. Il suo valore è fissato a 4 milioni di euro, ma la clausola sarà valida esclusivamente nel luglio 2027. Questo significa che, nella finestra invernale, le società interessate dovranno necessariamente confrontarsi con il Frosinone per trovare un accordo.

Ed è proprio qui che potrebbe nascere un’opportunità economica per il club ciociaro. La dirigenza, infatti, potrebbe decidere di ascoltare proposte superiori ai 4 milioni, anticipando la cessione e massimizzando così l’incasso.

Per Kvernadze si prospetta dunque un gennaio particolarmente interessante, con il mercato pronto a entrare nel vivo.

Il Frosinone valuta il futuro del georgiano: la permanenza non è scontata e un’offerta importante potrebbe cambiare gli scenari.