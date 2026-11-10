Calciomercato Monza: Varela via già a gennaio? Decisione presa, l’annuncio dell’ad Baldissoni non lascia dubbi

Calciomercato Monza: l’ad Mauro Baldissoni ha svelato il futuro di Gustavo Varela. Le sue dichiarazioni

A margine del Social Football Summit di Torino, l’amministratore delegato del Monza, Mauro Baldissoni, ha fatto il punto della situazione in casa brianzola ai microfoni di Sky Sport. Dalle prestazioni convincenti di Gustavo Varela alle inevitabili voci di calciomercato, passando per il percorso di valorizzazione di una rosa giovanissima fino al delicato scenario politico che interessa i vertici della FIGC, il dirigente ha tracciato le linee guida del club per i prossimi mesi.

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L’esplosione di Gustavo Varela e le sirene di mercato

La vetrina principale spetta al rendimento di Gustavo Varela, autentica nota lieta della prima parte di campionato. Baldissoni ha voluto rimarcare la serietà e l’applicazione mostrate dall’attaccante: “Troppo facile parlare di un solo giocatore e troppo facile prendersi il merito. Siamo stati bravi noi, ma è stato soprattutto bravo lui: era chiamato a un salto, a uno sforzo, e lo ha fatto molto bene. Adesso è tranquillo e sereno, ma sa che non ha ancora fatto niente. Ci sono i presupposti per fare una grande carriera“.

L’ottimo impatto del calciatore ha acceso l’interesse di diverse società, ma i piani della dirigenza per l’immediato futuro restano ben definiti: “L’obiettivo è averlo con noi fino a fine stagione. Sappiamo che è seguito da club con grandi ambizioni, ma vogliamo tenerlo il più a lungo possibile“. Sul fronte delle trattative concrete, l’ad predica calma: “Siamo ancora a metà novembre e discorsi reali non sono stati fatti con nessuno. Sappiamo che ci sono stati degli interessi ricevuti dal ragazzo attraverso il suo agente e qualcosa abbiamo ricevuto anche noi. Ma è tutto molto prematuro”.

Una rosa giovanissima alla prova della Serie A

La crescita di Varela è il riflesso dell’identità scelta dal club, fondata su una linea verde coraggiosa ma chiamata a fare punti pesanti per la classifica: “Più che di Varela in sé, tutti i ragazzi, altrettanto se non più giovani di lui, stanno dimostrando di essere all’altezza della Serie A, nonostante siano alla prima esperienza e alcuni addirittura alla prima esperienza nei professionisti. Di fatto la nostra è una Under 23, ma tutti stanno dimostrando di poter stare a questo livello. Hanno potenzialità enormi e speriamo che le facciano vedere in fretta, perché dobbiamo fare punti. Siamo contenti e speriamo che crescano giorno dopo giorno“.

La corsa elettorale in FIGC: il sostegno a Malagò

Sul versante istituzionale, Baldissoni ha espresso perplessità sull’attuale dibattito federale, rinnovando la fiducia verso la figura di Giovanni Malagò: “Purtroppo devo dire che meriterebbe un confronto approfondito, invece si fa finta che non sia un tema di interesse della Serie A e mi dispiace. Mi dispiace anche la direzione che si sta prendendo, perché Malagò è stato eletto con ampio margine”.

Richiamando la posizione espressa formalmente nelle scorse settimane, il dirigente ha sottolineato il valore della linearità di giudizio: “Ora ci troviamo a parlare di una situazione in cui non tutti ritengono che le cose siano ancora così. Al di là di qualche adesione che è stata consegnata all’altro candidato, ritengo che il fatto che la maggioranza dei club abbia confermato il sostegno a Malagò sia un corretto profilo di coerenza”.

Infine, sull’eventualità di procedere a nuove votazioni, la chiusura è netta: “La trovo una scelta sbagliata“. Un concetto ribadito dall’appello finale alla compattezza: “C’è modo di confrontarsi e ci sarebbe modo, soprattutto da parte della Serie A che reclama di essere la guida del sistema, di trovare una soluzione di interesse collettivo“.