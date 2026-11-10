Infortunati Inter, piena emergenza per Chivu! Tegola Bonny, allarme per Thuram e Stankovic. Le condizioni e quanto staranno fuori

Infortunati Inter: si fermano Bonny, Thuram e Stankovic. Le condizioni e i tempi di recupero

Vera e propria bufera sull’infermeria dell’Inter durante la sosta per le nazionali. La formazione guidata da Cristian Chivu si ritrova improvvisamente a gestire una serie preoccupante di defezioni concentrate tra attacco e mediana, proprio alla vigilia di un fitto ciclo di impegni ravvicinati tra campionato e coppe europee. Agli strascichi della sfida vinta contro il Como si sono sommate le cattive notizie provenienti dai ritiri delle selezioni: se per Ange-Yoan Bonny i tempi di recupero appaiono lunghi, tengono con il fiato sospeso anche le condizioni di Marcus Thuram e il grave stop muscolare occorso ad Aleksandar Stankovic.

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Bonny ai box per un mese: nel mirino Dortmund e Torino

La diagnosi più netta riguarda Ange-Yoan Bonny. Gli esami clinici a cui è stato sottoposto l’attaccante ivoriano hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. L’infortunio comporterà un periodo di stop forzato stimato in circa quattro settimane, privando Chivu di una pedina preziosa nelle rotazioni offensive. Lo staff sanitario nerazzurro ha già impostato la tabella riabilitativa: l’obiettivo è riavere il giocatore a disposizione per l’inizio di dicembre, puntando alla gara di campionato contro il Frosinone o, in alternativa, per le decisive trasferte contro il Borussia Dortmund in Champions League e la sfida con il Torino.

Thuram lascia la Francia: cautela ad Appiano Gentile

Ore di apprensione anche per Marcus Thuram, costretto ad abbandonare anticipatamente il ritiro dei Bleus. L’attaccante transalpino salterà l’intera finestra di Nations League, compreso l’atteso incrocio di San Siro contro l’Italia e la gara contro la Turchia. A spiegare la decisione è stata la Federcalcio francese tramite un comunicato ufficiale:

«Il fastidio persistente gli ha impedito di partecipare all’allenamento di lunedì ed è rimasto a svolgere le terapie. In assenza di miglioramenti questa mattina e dopo gli esami effettuati, d’accordo con l’Inter e con il giocatore, lo staff medico della Nazionale ha deciso di rimetterlo a disposizione del suo club».

Rientrato alla Pinetina, la punta si sottoporrà entro 48 ore ad accertamenti strumentali per valutare il bicipite femorale destro, sebbene filtri un cauto ottimismo sull’ipotesi di un semplice sovraccarico.

Tegola Stankovic con la Serbia: riscontrata una lesione muscolare

A completare il quadro critico è il forfait di Aleksandar Stankovic. Il mediano ha interrotto anzitempo l’esperienza con la Serbia a causa di un dolore acuto all’inguine accusato in allenamento. I controlli medici hanno purtroppo certificato una lesione al muscolo adduttore della coscia destra: il classe 2005 rientrerà subito a Milano per cominciare la riabilitazione, costringendo Chivu a ridisegnare gli equilibri del centrocampo.