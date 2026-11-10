Napoli, Deeney su Lucca: «Fortunato a fare il calciatore»

Napoli, Deeney attacca Lorenzo Lucca: parole durissime dell’ex attaccante inglese sul momento del giocatore azzurro

La situazione in casa Napoli continua a far discutere anche fuori dall’Italia. Dopo settimane complicate sul piano dei risultati e delle tensioni interne, ad alimentare il dibattito è stato Deeney, ex attaccante inglese e attuale opinionista di CBS Sport, che ha rivolto critiche molto pesanti nei confronti di Lorenzo Lucca, centravanti della formazione partenopea.

Nel corso del suo intervento televisivo, Deeney ha commentato il momento vissuto dalla squadra azzurra, soffermandosi in particolare sulle dinamiche dello spogliatoio e sul comportamento di alcuni protagonisti.

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Deeney: «Lo spogliatoio del Napoli è diviso in due»

Secondo l’ex capitano del Watford, il Napoli starebbe attraversando una fase caratterizzata da forti divisioni interne.

“Lo spogliatoio del Napoli è diviso in due, da una parte ci sono gli italiani, dall’altra gli altri giocatori del resto del mondo. C’è Hojlund che non condivide le opinioni del suo allenatore e poi c’è Lucca che, con tutto il rispetto possibile, ma è fortunato a fare il calciatore. È uno dei peggiori attaccanti che abbia mai visto”.

Parole destinate inevitabilmente a generare discussioni, soprattutto considerando il momento delicato che sta vivendo la squadra allenata da Massimiliano Allegri, tecnico toscano arrivato in estate per guidare il nuovo corso partenopeo.

L’accusa sul rapporto con De Bruyne

Nel prosieguo del suo intervento, Deeney ha puntato nuovamente il dito contro Lucca, facendo riferimento a un presunto episodio che avrebbe coinvolto Kevin De Bruyne, centrocampista belga considerato uno dei migliori giocatori della sua generazione.

“Ha detto a Kevin De Bruyne, che ha vinto tutto quello che c’era da vincere nel calcio, di andare a fan*o, da non credere”.

L’ex attaccante inglese ha poi ampliato il proprio giudizio criticando l’atteggiamento mostrato da alcuni giocatori.

“Smetti di guardarti intorno e di parlare, Inizia a lavorare duramente. È l’unica cosa che devi fare. Puoi lamentarti oppure semplicemente stare zitto, fare il tuo lavoro e guardare i risultati alla fine. Questi giocatori parlano troppo. È sempre colpa di qualcun altro”.

Napoli sotto pressione

Le dichiarazioni di Deeney arrivano in un momento particolarmente complesso per il Napoli, impegnato a ritrovare continuità di risultati e serenità all’interno dell’ambiente. Tra difficoltà di classifica, tensioni dopo alcune prestazioni deludenti e un clima sempre più sotto osservazione, il club dovrà cercare di isolarsi dalle polemiche e concentrarsi esclusivamente sul campo. Le parole dell’opinionista inglese, tuttavia, sono destinate ad alimentare il dibattito attorno a uno dei protagonisti più discussi della stagione azzurra, aggiungendo ulteriore pressione a un contesto già particolarmente delicato.