Palma: «A chi mi ispiro? A van Dijk nell’uno contro uno»

Dopo la convocazione con l’Italia, Matteo Palma si racconta: «A chi mi ispiro? A van Dijk nell’uno contro uno. Poi a Sergio Ramos per la mentalità»

Venti giorni da incorniciare per Matteo Palma, giovane difensore centrale classe 2008 in forza all’Udinese. Il talento friulano sta vivendo una crescita esponenziale che lo ha proiettato in pochissimo tempo sotto i riflettori del grande calcio italiano, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.

La chiamata di Mancini e il futuro in azzurro

La grande regolarità di rendimento mostrata in campo non è passata inosservata agli addetti ai lavori, e soprattutto al Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini. L’intervista rilasciata da Palma al Corriere della Sera:

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Italia vs Germania. «Beh, diciamo che non mi sono fatto mancare niente (ride ndr). Papà è italo-austriaco, mamma ha origini tedesche e camerunensi. Ho giocato con l’U16 e l’U17 della Germania, avrei potuto scegliere fra tre Nazionali. Italia? Il senso di appartenenza. Ho sempre notato un grande attaccamento alla maglia».

Come Cannavaro... – «Ero appena salito dalla Primavera, non ero nessuno. Però mi parlava spesso, soprattutto della difesa dello spazio sulle palle lunghe».

Idoli di Papà -«Papà adorava Ibra, mio nonno Rivera».

Dopo la maturità… «Frequento un Liceo sportivo scientifico e, se sarà possibile, vorrei continuare a studiare anche dopo. Ho tante idee, devo pensare anche al post carriera. A oggi mi piacerebbe restare nel calcio e fare il dirigente. Ma mi immagino anche professore, come papà».

Idolo – «A van Dijk nell’uno contro uno. Nel 2019 lo hanno dribblato solo cinque volte in un anno. Poi a Sergio Ramos per la mentalità, quindi Maldini. Lui è semplicemente completo. Ma nessun paragone. Ricorda? È ladro della felicità».