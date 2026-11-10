Frosinone, Calò sogna la Nazionale e risponde a Mancini: «Se continuo così penso che la meriterò. Con me poca meritocrazia, qualcuno si sarà ricreduto»

Frosinone, Giacomo Calò racconta la sua straordinaria crescita e commenta la mancata convocazione nell’Italia di Roberto Mancini

Da protagonista della Serie B a punto di riferimento del Frosinone nella massima serie, fino a entrare nel dibattito sulle convocazioni della Nazionale italiana. La carriera di Giacomo Calò ha vissuto una svolta importante nell’ultimo anno, grazie soprattutto alla promozione conquistata con la formazione ciociara e a un inizio di stagione sorprendente.

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Il centrocampista, autore di cinque gol nelle prime undici giornate di Serie A, si è raccontato in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, affrontando anche il tema della mancata convocazione da parte del commissario tecnico Roberto Mancini.

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Dalla fiducia ricevuta da Massimiliano Alvini al sogno di indossare la maglia azzurra, passando per il rapporto con la famiglia, le passioni personali e il desiderio di diventare direttore sportivo: Calò ha ripercorso le tappe principali della propria crescita, senza nascondere le ambizioni per il futuro.

Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

IL SEGRETO DEL FROSINONE E IL GRANDE INIZIO DI STAGIONE – «Siamo una famiglia e abbiamo tanta fame. Vogliamo salvarci e lotteremo per riuscirci. Alvini ha saputo creare un gruppo unito, una famiglia».

IL RAPPORTO CON ALVINI E LA DECISIONE DI RESTARE AL FROSINONE – «Sì, mi ha dato le chiavi del centrocampo e tanta fiducia. È stato decisivo anche per la mia permanenza a Frosinone. Mi voleva già a Cosenza qualche anno fa, ma ero stato appena venduto. Stavo per andare alla Samp, lui mi ha preso da parte e mi ha detto ‘rimani qui’. Poi canticchiava ‘Lettera da Amsterdam’, la canzone dei tifosi blucerchiati, per prendermi in giro. Sono rimasto anche per lui e per giocare in Serie A».

LA LUNGA GAVETTA IN SERIE B E LA PROMOZIONE CON IL FROSINONE – «Ho sempre giocato in squadre che lottavano per salvarsi in B. A Castellammare, al Pordenone, a Cosenza e così via. Ma pure a Frosinone l’obiettivo sembrava quello, poi abbiamo realizzato qualcosa di incredibile. Io ho segnato 10 volte, sono cresciuto anche da quel punto di vista. E da lì è stato tutto in discesa: la promozione diretta, la Serie A, i primi gol».

I CINQUE GOL IN SERIE A E IL SOGNO DELLA NAZIONALE – «Chi se lo aspettava di fare 5 gol in A e poi essere accostato alla Nazionale? A volte mi sembra ancora di sognare. Negli ultimi anni ho giocato sempre tra Serie B e C, avevo un po’ paura di restare impantanato nelle serie minori. Ne sono uscito grazie a un contesto virtuoso come quello del Frosinone. Fa la differenza. Poi, credo che negli anni sia mancata un po’ di meritocrazia nei miei confronti. Oggi sono un giocatore diverso. Più maturo, più completo e più pronto».

LA MANCATA CONVOCAZIONE DI MANCINI E LE POLEMICHE – «Beh, chi lo sa. Per ora il Frosinone è la mia nazionale, il resto viene dopo. Quel che sarà arriverà di conseguenza. Delle polemiche mi importa poco, preferisco non alimentarle. So che a febbraio compirò 30 anni e questo ha un peso. Finora le convocazioni hanno premiato sempre i più giovani…».

L’ETÀ, LA FIDUCIA NEI PROPRI MEZZI E LA POSSIBILITÀ DI VESTIRE L’AZZURRO – «No… anzi. Chi se ne frega se ho 30 anni. Se continuo così penso che la meriterò. Lascio parlare in campo, sono le prestazioni a dirti cosa puoi diventare. Io sono ambizioso e punto in alto. Ora ho raggiunto la Serie A e voglio restarci: se sto facendo così bene, perché non dovrei rimanerci? L’obiettivo è alzare sempre l’asticella».

IL FUTURO NEL CALCIO E IL SOGNO DI DIVENTARE DIRETTORE SPORTIVO – «Bella domanda… mi immagino ancora calciatore per tanto tempo, ma appena ho un attimo studio per diventare direttore sportivo. Poi magari non lo farò mai, ma è un lavoro che mi affascina. Conosco tanti calciatori, guardo partite, cerco di informarmi e studiare. Guardo anche il tennis e la Formula Uno».

LA PASSIONE PER IL CINEMA E IL FILM PREFERITO – «Il cinema direi. Ho tanti film che porto nel cuore. Il mio preferito? Pirati dei Caraibi. Tra l’altro il protagonista si chiama pure come me…».

IL SOPRANNOME DI PITTORE SUI SOCIAL – «Si, l’ho saputo e mi ha fatto sorridere. Anche se devo ammettere che di arte non so molto».

LA CRESCITA PERSONALE E LA NUOVA GESTIONE DEGLI ERRORI – «Intanto nella gestione dell’errore. Un tempo ogni volta che sbagliavo era una tragedia. Adesso mi faccio scivolare le cose addosso. Sono più consapevole. Azzero e riparto, senza buttarmi giù. E se proprio tutto va male guardo il braccio destro e mi tiro sù. Lì ci sono i tatuaggi che rappresentano la mia famiglia».

IL RAPPORTO CON IL PADRE E IL NONNO E LA DEDICA DEI GOL – «Assolutamente. Mio padre faceva il calciatore, mio nonno invece era il primo ad accompagnarmi al campo da piccolo. I traguardi raggiunti sono condivisi con loro al 100%: ho realizzato anche il loro sogno. Arrivare in Serie A, esordire, segnare. È come se fossero sempre con me».

LA FIDUCIA DELLA FAMIGLIA NEI MOMENTI PIÙ DIFFICILI – «Si, anche quando nemmeno io ci speravo più. Per questo dico che sono già felice così. Certamente qualcuno si è dovuto ricredere sul mio conto. Loro no: ci hanno creduto sempre. E ora festeggiamo insieme. Intanto per i miei gol Serie A, un domani chissà…».

IL SOGNO DELLA CHAMPIONS LEAGUE E L’OBIETTIVO SALVEZZA CON IL FROSINONE – «Vedremo. A oggi la mia Champions è la salvezza con il Frosinone».