Italia Under 21, Baldini incorona Cisse: «È stato il più bravo di tutti». Poi elogia Chivu e Fabregas e manda un messaggio a Mancini

Italia Under 21, Silvio Baldini presenta le amichevoli contro Francia e Belgio e analizza la crescita dei giovani talenti italiani. Il commissario tecnico esalta Cisse e promuove il lavoro di Chivu

L’Italia Under 21 si prepara ad affrontare due importanti appuntamenti internazionali. Gli azzurrini guidati da Silvio Baldini saranno impegnati venerdì contro la Francia, a Laval, e successivamente lunedì contro il Belgio, a Livorno.

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Due amichevoli che rappresentano un’occasione importante per valutare la crescita dei giovani calciatori italiani e consolidare il percorso intrapreso dalla Nazionale.

Alla vigilia degli incontri, Baldini ha affrontato diversi temi, soffermandosi sul rapporto tra Under 21 e Nazionale maggiore, sulla valorizzazione dei talenti e sul contributo degli allenatori che stanno dando spazio ai giovani in Serie A.

Particolarmente significative le parole dedicate a Cisse, indicato come il giocatore che maggiormente si è distinto nelle prime undici giornate di campionato. Il commissario tecnico ha inoltre elogiato Cristian Chivu e Cesc Fabregas, riconoscendo il loro contributo allo sviluppo del calcio italiano.

Di seguito le dichiarazioni di Baldini.

LE AMICHEVOLI CONTRO FRANCIA E BELGIO E IL VALORE DELLA MAGLIA AZZURRA – «Le partite amichevoli, come dico sempre ai ragazzi, con la maglia della Nazionale non esistono, perché quando si gioca con la maglia azzurra si porta l’onore, l’orgoglio, la nostra patria, la nostra cultura, le nostre radici.»

CISSE, I GIOVANI PROMOSSI IN NAZIONALE MAGGIORE E IL RAPPORTO CON MANCINI – «I promossi tra i grandi? L’unico ad aver fatto la differenza in queste prime 11 giornate di campionato è stato Cisse: è stato il più bravo di tutti. Tra Under 21 e Nazionale c’era uno scalino abbastanza alto, sono felicissimo che si sia abbassato. Ora è come se avessimo una squadra A e una squadra B, entrambe competitive, e Mancini può prendere da noi chiunque, in qualsiasi momento, perché li prende pronti».

IL SUO RUOLO ALLA GUIDA DELL’UNDER 21 E IL CORAGGIO DI PUNTARE SUI GIOVANI – «Ho avuto la fortuna di essere al posto giusto nel momento giusto: ho detto cose che si sono avverate, i giovani li abbiamo ma mancava il coraggio. Tu non insegni quello che sai, quello che sei. Io mi ci ritrovo in questa frase, ho cercato di essere me stesso, di non aver nessuna remora di dire quello che penso. I giovani sono linfa vitale del nostro calcio e mi sono lanciato con tanto entusiasmo in questo ruolo. Devo dire che l’informazione ha dato una mano: voi della stampa avete parlato molto del fatto che il calcio era in un tunnel e l’unico modo di uscirne era fare riforme, avere più coraggio di lanciare giovani in prima squadra.»

GLI ELOGI A CHIVU E FABREGAS E IL FUTURO DEL CALCIO ITALIANO – «Le risposte sono state positive. Anche a livello di club. Penso a Chivu e Fabregas, allenatori bravi che fanno bene al calcio perché sanno insegnare, danno regole, non hanno paura a far giocare gente giovane. È un periodo in cui questi tecnici danno un grande contributo allo sviluppo del calcio, siamo fortunati che allenino qui. Speriamo che altri ne seguano l’esempio».