Sassuolo, è fatta per D’Aversa! Accordo raggiunto per il dopo Aquilani: tutti i dettagli del contratto e quando arriverà la firma

Sassuolo, Roberto D’Aversa sarà il nuovo allenatore dei neroverdi dopo l’addio di Alberto Aquilani. La società ha raggiunto l’accordo con l’ex tecnico del Torino per un contratto fino al 30 giugno 2027

Il Sassuolo ha scelto il suo nuovo allenatore. Dopo la crisi di risultati che ha portato alla separazione da Alberto Aquilani, la società neroverde ha raggiunto un accordo con Roberto D’Aversa, individuato come il profilo giusto per provare a rilanciare la squadra.

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Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio e da Fabrizio Romano, l’intesa tra le parti è stata definita e mancano soltanto le firme per completare l’operazione. L’ex tecnico del Torino si prepara dunque a iniziare una nuova esperienza in Serie A.

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Sassuolo, D’Aversa prende il posto di Aquilani: accordo raggiunto

La decisione del club arriva dopo un periodo particolarmente complicato, culminato con la sconfitta contro la Roma nell’undicesima giornata di campionato.

I risultati negativi hanno spinto la dirigenza a cambiare guida tecnica, scegliendo D’Aversa tra i diversi candidati valutati nelle ultime ore.

Sassuolo, i dettagli del contratto di D’Aversa

Il nuovo allenatore firmerà un contratto valido fino al 30 giugno 2027, senza alcuna opzione per il prolungamento automatico.

La società si riserverà quindi la possibilità di valutare un’eventuale conferma in base ai risultati e al lavoro svolto durante il resto della stagione.

Sassuolo, attesa soltanto la firma del nuovo allenatore

Dopo aver raggiunto l’intesa economica e contrattuale, il Sassuolo attende ora gli ultimi passaggi formali.

D’Aversa è pronto a raccogliere l’eredità di Aquilani, con l’obiettivo di restituire solidità e continuità a una squadra reduce da settimane difficili.

L’operazione appare ormai definita, ma l’ufficialità arriverà soltanto dopo la firma del contratto e il comunicato della società neroverde.