Lazio, Nuno Tavares costretto a fermarsi: niente Nations League

Lazio, infortunio per Nuno Tavares: il portoghese salta la Nations League, il punto sulle sue condizioni del biancoceleste

La sosta per le nazionali non porterà buone notizie a Nuno Tavares. L’esterno portoghese della Lazio, tra i protagonisti dell’ottimo avvio di stagione biancoceleste, non prenderà parte ai prossimi impegni del Portogallo in Nations League a causa dell’infortunio rimediato nell’ultimo turno di campionato.

Una decisione che era nell’aria già nelle ore successive alla sfida contro il Napoli, ma che adesso trova conferma definitiva. Il giocatore non è riuscito a recuperare pienamente dal problema fisico accusato al “Maradona” e sarà quindi costretto a rinviare il ritorno in nazionale.

L’infortunio contro il Napoli

Il problema fisico risale all’ultima gara disputata dalla Lazio sul campo del Napoli. Durante il match, Tavares è stato costretto ad alzare bandiera bianca e ad abbandonare il terreno di gioco al termine del primo tempo, lasciando immediatamente spazio alle preoccupazioni dello staff tecnico e dei tifosi biancocelesti.

Già alla vigilia dell’incontro, Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio e artefice dell’eccellente avvio di campionato della squadra capitolina, aveva lasciato intendere che il laterale portoghese non fosse nelle migliori condizioni fisiche.

Le sensazioni emerse prima della partita hanno quindi trovato conferma nelle ore successive, quando il club e la federazione portoghese hanno preferito optare per una soluzione prudente.

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Niente Portogallo: priorità al recupero

La rinuncia agli impegni internazionali consentirà a Tavares di restare a Formello e concentrarsi esclusivamente sul percorso di recupero. La scelta è stata condivisa con l’obiettivo di evitare ricadute e permettere al giocatore di tornare al massimo della condizione nel minor tempo possibile.

Per la Lazio si tratta di una notizia da monitorare con particolare attenzione. L’esterno portoghese rappresenta infatti una delle pedine più importanti nel sistema di gioco di Gattuso grazie alla sua capacità di garantire spinta offensiva, corsa e qualità sulle corsie laterali.

La Lazio attende aggiornamenti

La pausa per le nazionali arriva in un momento strategicamente importante per lo staff medico biancoceleste, che potrà lavorare senza particolari pressioni sul recupero del giocatore. Nelle prossime settimane verranno valutati i progressi di Tavares e la risposta alle terapie. L’obiettivo della Lazio è ritrovare il portoghese al meglio per la ripresa del campionato, evitando qualsiasi rischio che possa compromettere il prosieguo della stagione. Per il momento, però, il primo verdetto è già arrivato: niente Nations League e massimo focus sul recupero fisico. Una scelta prudente ma necessaria per uno dei giocatori più importanti della rosa biancoceleste.