Juventus, il primo discorso di Carnevali all’Assemblea degli Azionisti. Rispetto per i tifosi, giovani e rigore UEFA per tornare a vincere: «Determinati a uscire dalle difficoltà» – VIDEO

Juventus, il primo discorso di Giovanni Carnevali all’Assemblea degli Azionisti 2026. Le sue parole – VIDEO

(inviato all’Allianz Stadium) – Una vera e propria standing ovation ha chiuso l’intervento di Giovanni Carnevali davanti agli azionisti riuniti all’Allianz Stadium. L’amministratore delegato e direttore generale della Juventus, in carica da quattro mesi, ha tracciato le linee guida del nuovo corso societario, improntato su senso di responsabilità, trasparenza e ricostruzione. Nel riconoscere le difficoltà delle ultime annate, il dirigente ha ribadito la centralità degli asset proprietari — dall’impianto di gioco al Museum, passando per il J-Hotel e il J-Medical — indicandoli come il motore strategico per consolidare il brand e finanziare la rinascita sportiva.

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La nuova struttura tecnica: l’innesto di Massara e il potenziamento dello scouting

Sul piano operativo, Carnevali ha voluto valorizzare le risorse interne già presenti, operando un solo e mirato innesto nell’area sportiva: «Ho fatto una sola scelta sotto l’aspetto tecnico, con Ricky Massara. Perché insieme a Marco Ottolini riusciamo a creare una forza di lavoro importante e da Juventus». Tra le prime novità introdotte spicca l’implementazione di un inedito reparto scouting, fondamentale per intercettare il talento prima della concorrenza.

L’obiettivo dichiarato è riaprire un ciclo vincente attraverso la pianificazione: «L’impegno è totale, quello che occorre oggi è programmazione, competitività e continuità». Il progetto tecnico abbraccerà in modo unitario prima squadra, Next Gen e settore giovanile, destinato a confermarsi il fiore all’occhiello del club con un’attenzione marcata all’italianità e allo sviluppo della formazione femminile. Spazio anche all’innovazione generazionale attraverso il Creator Lab, pensato per coinvolgere i tifosi più giovani tramite le nuove tecnologie.

Sostenibilità e rispetto dei paletti: l’intesa con l’UEFA

Nel discorso rivolto alla platea e alla squadra, l’ad bianconero ha richiamato i valori fondanti dell’identità juventina, sottolineando l’esigenza di «portare rispetto per i nostri tifosi, portare la juventinità e cercare di impegnarsi sempre». La rincorsa ai vertici, tuttavia, non potrà prescindere da una rigorosa disciplina economica e finanziaria.

Carnevali ha affrontato con chiarezza i vincoli internazionali sul bilancio: «Abbiamo un impegno come il settlement agreement. C’è un discorso legato all’Uefa. Dobbiamo rispettare, come società seria, tutto quello che l’Uefa ci chiede». Nessun volo pindarico sul mercato, bensì un percorso sostenibile e graduale: la missione sarà «lavorare con le risorse che abbiamo per rendere nel tempo – perché ci vuole un po’ di tempo – la Juve una grande società».