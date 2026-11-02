Conceicao riparte dalla Turchia: il Fenerbahçe punta sul portoghese per rilanciare la corsa al titolo

Dopo l’esperienza al Milan, Sergio Conceição è pronto a tornare in panchina: il club di Istanbul avrebbe scelto l’allenatore portoghese per risollevare la squadra

Sergio Conceição potrebbe ripartire dalla Turchia. Secondo quanto riportato dalla televisione turca e dal quotidiano Fanatik, il Fenerbahçe avrebbe individuato nell’ex allenatore del Milan il profilo giusto per guidare la squadra nella rincorsa a un titolo nazionale che manca ormai da 12 anni.

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L’accordo, tuttavia, non sarebbe ancora definitivo: mancano la firma e l’annuncio ufficiale, anche se alcune indiscrezioni parlano di un possibile arrivo di Conceição a Istanbul già tra questa sera e domani.

Tempi difficili per il Fenerbahçe: esonero, derby perso e una nuova panchina da ricostruire

In casa Fenerbahçe il clima è tutt’altro che sereno. Ismail Kartal è stato esonerato dopo la sconfitta nel derby contro il Galatasaray, una partita che a Istanbul ha sempre un peso enorme. Nel successivo impegno, la squadra è stata affidata a Kuyt, ma anche questa soluzione non ha dato i risultati sperati, con la sconfitta contro il Göztepe.

A quel punto, il presidente Aziz Yildirim avrebbe accelerato i contatti con Conceição, dopo aver parlato anche con Jorge Jesus, ex tecnico del Fenerbahçe e attuale allenatore della nazionale portoghese. Sullo sfondo restano le elezioni presidenziali di giugno, un appuntamento destinato a incidere anche sulle strategie societarie.

Liverpool e Lukaku: due questioni immediate per Conceição

Per il tecnico portoghese potrebbe esserci subito una sfida complicata: dopodomani il Liverpool sarà ospite a Istanbul per la Champions League.

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Tra i dossier da affrontare spicca anche quello di Romelu Lukaku, acquistato dal Napoli e finito al centro delle critiche per le prestazioni offerte e una condizione fisica ritenuta ancora lontana dal livello atteso. Secondo le indiscrezioni, al centravanti resterebbero da smaltire circa sei chili.

Conceição è dunque atteso da una possibile ripartenza ricca di ostacoli, tra ambizioni di campionato, Champions League e giocatori da rilanciare.