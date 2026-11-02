 Thiago Motta può tornare in panchina! Il Lione pensa all'ex Juventus per sostituire Fonseca: tutti gli aggiornamenti
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Thiago Motta può tornare in panchina! Il Lione pensa all’ex Juventus per sostituire Fonseca: tutti gli aggiornamenti

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Published 52 minuti fa il 2 Novembre 2026
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Thiago Motta

Thiago Motta torna al centro delle voci di mercato degli allenatori: il Lione valuta l’ex tecnico della Juventus per il dopo Paulo Fonseca

Potrebbe arrivare dalla Francia una nuova opportunità professionale per Thiago Motta. L’ex allenatore della Juventus, fermo dall’esonero del marzo 2025, sarebbe infatti tra i candidati valutati dal Lione per raccogliere l’eredità di Paulo Fonseca, ormai vicino a lasciare il club transalpino per trasferirsi allo Sporting Lisbona.

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Una situazione in evoluzione che potrebbe portare a un doppio cambio di panchina nel giro di pochi giorni, con due ex allenatori del calcio italiano protagonisti.

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Thiago Motta Lione, Fonseca verso lo Sporting: l’addio si avvicina

La società portoghese ha deciso di cambiare guida tecnica dopo la risoluzione contrattuale con Rui Borges, arrivata nella serata di ieri.

Il principale candidato per la successione è proprio Paulo Fonseca, ex allenatore del Milan, attualmente legato al Lione da un contratto in scadenza al termine della stagione.

Dopo la vittoria contro l’Angers in Ligue 1, il tecnico portoghese è scoppiato in lacrime, un’immagine che ha alimentato ulteriormente le indiscrezioni su un possibile addio imminente.

Thiago Motta Lione, la questione economica che può favorire Fonseca

Un ruolo importante nella trattativa potrebbe essere giocato dai rapporti economici tra Sporting e Lione.

Il club portoghese vanterebbe infatti un credito corrispondente al 20% della cifra pagata per il trasferimento di Afonso Moreira al Bayer Leverkusen.

Questa pendenza potrebbe favorire un’intesa per liberare Fonseca senza ulteriori esborsi, considerando anche le difficoltà finanziarie attraversate dalla società francese.

Thiago Motta Lione, l’ex Juventus è interessato: cosa filtra dalla Francia

Secondo quanto riferito da L’Équipe, il Lione avrebbe inserito Thiago Motta tra i profili presi in considerazione per sostituire Fonseca.

L’allenatore italo-brasiliano, recentemente liberatosi anche dagli ultimi vincoli contrattuali con la Juventus, sarebbe disponibile a valutare una proposta.

Il quotidiano francese riferisce inoltre che Motta e il suo staff avrebbero manifestato interesse per un’eventuale esperienza sulla panchina del Lione.

Al momento non viene indicato un accordo definitivo, ma l’ipotesi rappresenta una possibile occasione di rilancio per l’ex tecnico bianconero, desideroso di tornare ad allenare dopo la conclusione della sua esperienza a Torino.

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