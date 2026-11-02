Calciomercato Milan, Krösche pronto a rivoluzionare i rossoneri! Cinque nomi nel mirino, un grande rinnovo e le richieste di Amorim

Calciomercato Milan, Markus Krösche sempre più vicino all’ingresso in società: il dirigente tedesco prepara le strategie per gennaio insieme a Gerry Cardinale e Ruben Amorim

Il Milan vuole sfruttare l’entusiasmo generato dalla vittoria nel derby contro l’Inter per costruire una squadra ancora più competitiva. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il proprietario Gerry Cardinale sarebbe pronto ad affidare un ruolo centrale a Markus Krösche, dirigente tedesco individuato per guidare il nuovo progetto sportivo rossonero.

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Calciomercato Milan, Krösche a un passo: cosa manca per l’annuncio

L’accordo con Krösche sarebbe stato raggiunto. Resterebbero da completare gli adempimenti formali, compreso il pagamento della clausola per liberarlo dall’Eintracht Francoforte, stimata tra i 3 e i 5 milioni di euro.

Il dirigente dovrebbe assumere l’incarico di Head of Football, collaborando direttamente con Ruben Amorim e Cardinale.

Proprio il proprietario rossonero ha ribadito le ambizioni della società:

«Vogliamo essere attivi per tanto tempo: voglio e vorrò sempre essere attivo in ogni finestra di mercato, cercare di sfruttare tutte le opportunità che ci saranno. Come ho detto e ripeto sempre a livello pubblico, quando ho preso la proprietà di questo club nel giugno 2022, voglio riportarlo ai vertici del calcio italiano ed europeo. Stiamo facendo del nostro meglio, ci sarà un annuncio a breve».

Calciomercato Milan, Inacio e Athekame per rinforzare la difesa

La priorità di gennaio riguarda il reparto arretrato. Gonçalo Inacio rimane uno dei principali obiettivi per il ruolo di difensore centrale.

Il Milan valuta anche un terzino destro, soluzione che permetterebbe a Mario Gila di essere impiegato stabilmente al centro.

Possibili nuovi contatti con il Lione per Athekame, anche se il prestito concordato in estate non prevede clausole per interrompere anticipatamente l’accordo.

Calciomercato Milan, Rabiot verso il rinnovo: Modric decisivo per il centrocampo

Sul fronte contrattuale, Adrien Rabiot si avvicina al prolungamento fino al 2030, con possibile opzione per il 2031. L’ingaggio potrebbe salire dagli attuali 3,5 milioni ad almeno 6,5 milioni annui.

Per il centrocampo, invece, le valutazioni principali arriveranno in estate e dipenderanno anche dal futuro di Luka Modric. Restano monitorati Scott del Bournemouth e Ayari del Brighton.

Calciomercato Milan, Endrick e Tressoldi per l’attacco: le difficoltà

Infine, attenzione al reparto offensivo. Il Milan valuta un possibile innesto da affiancare a Gonçalo Ramos e Francesco Camarda.

Tra i profili seguiti figurano Endrick del Real Madrid e Niccolò Tressoldi del Club Brugge, anche se le rispettive società difficilmente accetteranno di privarsene.

L’obiettivo di Cardinale resta chiaro: consegnare ad Amorim una rosa più completa, capace di competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.