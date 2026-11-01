Juventus Napoli, Landucci ammette la superiorità bianconera: «Quando si perde si sta zitti e si va a casa. Allegri non era contento»

Juventus Napoli, Marco Landucci analizza la sconfitta per 2-0 all’Allianz Stadium: il vice di Massimiliano Allegri riconosce i meriti della squadra di Spalletti

Il Napoli esce sconfitto dall’Allianz Stadium, dove la Juventus di Luciano Spalletti si impone per 2-0 grazie alle reti di Alajbegovic e Boga. Una battuta d’arresto pesante per gli azzurri, protagonisti di una ripresa al di sotto delle aspettative e incapaci di reagire dopo il vantaggio bianconero.

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Al termine della partita, Marco Landucci, vice allenatore di Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della squadra partenopea.

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Il tecnico non ha cercato giustificazioni, riconoscendo apertamente i meriti della Juventus e sottolineando gli errori commessi dal Napoli, soprattutto nella gestione delle conclusioni dalla distanza.

Spazio anche agli infortuni di Kevin De Bruyne e Giovanni Di Lorenzo, entrambi costretti alla sostituzione, e al confronto avuto con Allegri dopo il fischio finale.

Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

SULLA SCONFITTA CONTRO LA JUVENTUS E SUL SECONDO TEMPO – «Abbiamo fatto un brutto secondo tempo e la Juve ha meritato di vincere. Quando si perde si sta zitti e si va a casa. E’ vero che abbiamo avuto degli infortuni, ma non è una scusante».

SULLA DELUSIONE DEL NAPOLI E SULLA NECESSITÀ DI REAGIRE – «Non siamo preoccupati, siamo molto dispiaciuti perché tenevamo molto a questa partita. Adesso bisogna star zitti e prepararci per mercoledì. L’unico modo è continuare a lavorare, abbiamo tanti infortuni come tante altre squadre. C’è da parlar poco, c’è da fare».

SUL GOL SUBITO E SUGLI ERRORI DIFENSIVI – «Se li facciamo tirare da fuori, puoi prendere goal. Bisogna uscire fuori lì, poi ha fatto un gran tiro di sinistro. Se esci bene, non prendi goal. E’ il contrario della nostra richiesta».

SUGLI INFORTUNI DI DE BRUYNE E DI LORENZO E SULLE RESPONSABILITÀ DELLA SQUADRA – «De Bruyne e Di Lorenzo non potevano continuare, De Bruyne ha avuto un problema alla caviglia e Di Lorenzo non lo so. Bisogna far meglio, ci abbiamo messo del nostro. Quando si perde perdiamo tutti, tutti potevamo far meglio nel secondo tempo. Loro hanno fatto meglio di noi e hanno meritato di vincere».

SUL CONFRONTO CON MASSIMILIANO ALLEGRI DOPO LA PARTITA – «Se ho già parlato con Allegri? Sì, ma c’è poco da parlare. Sicuramente non era contento. Abbiamo detto che dovevamo far meglio nel secondo tempo».