Juventus Napoli, quanti infortuni! Tre giocatori ko: Di Lorenzo, De Bruyne e McKennie

Infortuni Juventus Napoli, la sfida dell’Allianz Stadium lascia conseguenze per entrambe le squadre. Il Napoli perde Di Lorenzo e De Bruyne, mentre la Juven perde McKennie
La Juventus festeggia la vittoria per 2-0 contro il Napoli, ma il big match della decima giornata di Serie A 2026/2027 lascia anche alcune preoccupazioni sul fronte degli infortuni. Tre giocatori sono stati sostituiti per problemi fisici: Giovanni Di Lorenzo, Kevin De Bruyne e Weston McKennie.
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Al termine dell’incontro sono arrivati i primi aggiornamenti sulle loro condizioni, con gli staff medici delle due società chiamati a valutare l’entità dei rispettivi problemi.
Infortuni Juventus Napoli, Di Lorenzo si ferma: problema all’adduttore
Il primo aggiornamento riguarda Giovanni Di Lorenzo, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso della sfida dell’Allianz Stadium.
Il Napoli ha confermato un risentimento all’adduttore per il proprio capitano, che dovrà sottoporsi ad accertamenti per stabilire l’effettiva entità dell’infortunio.
Al momento non sono stati comunicati tempi di recupero. Le prossime valutazioni saranno fondamentali per comprendere se il difensore dovrà osservare un periodo di riposo.
Infortuni Juventus Napoli, nuovo stop per De Bruyne: distorsione alla caviglia
Non arrivano buone notizie nemmeno per Kevin De Bruyne, anche lui sostituito durante la partita contro i bianconeri.
Il club partenopeo ha confermato che il centrocampista belga ha riportato una distorsione alla caviglia, un problema che richiederà ulteriori valutazioni.
Un’altra situazione delicata per Massimiliano Allegri, che rischia di dover rinunciare a uno dei giocatori più importanti del proprio centrocampo nei prossimi impegni.
Infortuni Juventus Napoli, McKennie fuori all’intervallo: cosa è successo
Anche la Juventus di Luciano Spalletti deve monitorare le condizioni di un proprio giocatore.
Weston McKennie ha accusato un fastidio all’adduttore durante il primo tempo, tanto da non rientrare in campo dopo l’intervallo.
Al suo posto è stato inserito Federico Gatti, con una conseguente modifica dell’assetto tattico della formazione bianconera.
Le condizioni del centrocampista statunitense saranno monitorate nelle prossime ore. Resta da chiarire la natura del problema e l’eventuale necessità di esami strumentali.
Juventus e Napoli attendono dunque ulteriori riscontri medici, mentre resta ancora da definire l’eventuale durata degli stop dei tre calciatori.