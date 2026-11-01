Moviola Juventus Napoli, Marianucci espulso e due rigori reclamati! Sozza sotto accusa per il fallo di Koopmeiners: tutti gli episodi

Moviola Juventus Napoli, gli episodi arbitrali più discussi della decima giornata di Serie A 2026/2027: dal duro intervento di Koopmeiners su Anguissa al contatto tra Olivera e Cabal

La sfida tra Juventus e Napoli, valida per la decima giornata di Serie A 2026/2027, è caratterizzata da diversi episodi arbitrali controversi. A dirigere il big match tra i bianconeri di Luciano Spalletti e gli azzurri di Massimiliano Allegri è Simone Sozza, della sezione di Seregno.

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Tra le situazioni maggiormente discusse figurano il duro intervento di Teun Koopmeiners su André-Frank Zambo Anguissa, due possibili calci di rigore reclamati dalla Juventus e l’espulsione di Luca Marianucci nel secondo tempo.

Moviola Juventus Napoli, Koopmeiners rischia il rosso: il giudizio di Marelli

11′ – Fallo di Koopmeiners su Anguissa: il centrocampista olandese interviene duramente sull’avversario, colpendolo sopra la caviglia. Sozza lascia proseguire senza provvedimenti disciplinari.

Un episodio che avrebbe potuto comportare almeno un’ammonizione, considerando l’altezza del punto d’impatto.

L’ex arbitro Luca Marelli, intervenuto a DAZN, ha spiegato che il contatto «era infatti molto alto, anche se non può essere considerato un fallo di gioco grave perché il piede scivola sulla caviglia».

16′ – Ammonito Douglas Luiz: cartellino giallo per il centrocampista juventino dopo un intervento falloso su Rafa Marin. Una decisione che appare severa rispetto alla precedente valutazione su Koopmeiners.

20′ – Giallo a Lucumì: il difensore colombiano interviene in ritardo su Lorenzo Lucca e viene ammonito.

Moviola Juventus Napoli, Cabal chiede rigore: il contatto con Olivera

28′ – Proteste della Juventus: durante una mischia nell’area del Napoli, Juan Cabal cade dopo un contatto con Mathias Olivera.

Il difensore azzurro pesta il tallone dell’avversario, ma Sozza lascia giocare e il VAR non interviene.

Il contatto è presente, anche se la sua intensità non sembra sufficiente per giustificare l’assegnazione del calcio di rigore.

Moviola Juventus Napoli, Woltemade cade in area: Sozza lascia correre

73′ – Possibile rigore su Woltemade: la Juventus costruisce un’azione sulla sinistra con Koopmeiners, che mette un pallone basso al centro.

Nick Woltemade non riesce a intervenire, finendo a terra dopo un possibile contatto con Marianucci.

L’arbitro non assegna il penalty e, dalle immagini, la trattenuta del difensore napoletano appare di lieve entità.

Moviola Juventus Napoli, Marianucci espulso al 75′: azzurri in dieci

75′ – Espulsione di Marianucci: arriva l’episodio disciplinare più importante della partita.

Il difensore del Napoli, già ammonito, commette un fallo su Cabal, pestandogli il piede con un intervento riconducibile al cosiddetto step on foot.

Sozza estrae il secondo cartellino giallo e successivamente il rosso, lasciando il Napoli in inferiorità numerica.

Una decisione che appare corretta per la natura dell’intervento e che rappresenta uno degli episodi decisivi della moviola di Juventus-Napoli.