Pagelle Juventus Napoli: Alajbegovic e Boga brillano, Kolo Muani un fantasma! Marianucci ingenuo – I VOTI

Pagelle Juventus Napoli: i nostri voti ai protagonisti in campo all’Allianz Stadium nel match del 10° turno di Serie A terminato col successo per i bianconeri

Pagelle Juventus Napoli: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 10ª giornata di Serie A 2026/27.

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La Juventus ritrova il successo e supera 2-0 il Napoli all’Allianz Stadium. Una vittoria fondamentale per la formazione di Luciano Spalletti, che torna ad avvicinarsi alla zona Champions League, mentre gli azzurri di Massimiliano Allegri incassano un’altra sconfitta.

Juventus Napoli, equilibrio nel primo tempo: Bremer colpisce la traversa

La partita si apre con un’occasione per Lorenzo Lucca, fermato da Vicario. La Juventus cresce progressivamente e sfiora il vantaggio con Bremer, che colpisce la traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. All’intervallo il risultato resta sullo 0-0.

Juventus Napoli, Alajbegovic sblocca la partita e Marianucci viene espulso

Nella ripresa il Napoli si rende pericoloso con Politano, ma al 70′ Alajbegovic trova il vantaggio con uno splendido mancino su assist di Zhegrova.

Cinque minuti dopo arriva un’altra svolta: Marianucci commette fallo su Cabal, riceve la seconda ammonizione e lascia gli azzurri in dieci uomini.

Juventus Napoli, Boga firma il raddoppio: promossi e bocciati

All’87′ Boga chiude definitivamente i conti con una splendida conclusione a giro che supera Meret.

Tra i migliori spiccano Alajbegovic (7,5) e Boga (7), mentre delude Kolo Muani (5). Nel Napoli prestazioni sottotono per McTominay e De Bruyne (5,5). Il peggiore è Marianucci (4,5), protagonista dell’espulsione.

La Juventus festeggia così una vittoria preziosa per la classifica e il morale.

JUVENTUS (4-3-3): Vicario 6.5; Kalulu 6, Bremer 6, Lucumi 5,5 (dal 72’ Kelly 6), Cabal 6 (dall’87’ Cambiaso sv); Douglas Luiz 6, Koopmeiners 6, McKennie 5.5 (dal 46’ Gatti 6.5); Alajbegovic 7,5 (dal 72’ Boga 7), Woltemade 5.5, Kolo Muani 5 (dal 59’ Zhegrova 6). A disposizione: Pinsoglio, Neto, Kelly, Zhegrova, Boga, Ekhator, Cambiaso, Rugani, Sarr. All. Spalletti 7.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6 (dal 46’ Rrahmani 5.5), Marianucci 4.5, Rafa Marin 6, Olivera 6 (dal 79’ Beukema 6); Anguissa 6 (dal 79’ Giovane sv), De Bruyne 6 (dal 46’ Gilmour 6), McTominay 5.5; Politano 6 (dal 61’ Vergara 5.5), Lucca 5.5, Lang 5.5. A disposizione: Contini, Spinelli, Barido, Giovane, Vergara, Beukema, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto. Allenatore: Allegri. All. Allegri 5.