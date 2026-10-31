Calciomercato Roma, spunta Carlos Forbs per gennaio! Il talento del Bruges è l’alternativa a Endrick

Calciomercato Roma, i giallorossi monitorano Carlos Forbs del Club Brugge per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini. Il portoghese ha impressionato contro l’Inter

La Roma continua a lavorare in vista del calciomercato di gennaio, con l’obiettivo di regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo rinforzo offensivo. Il tecnico giallorosso aveva richiesto un innesto già durante l’estate e la società sta valutando diverse opportunità per completare il reparto avanzato.

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Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, oltre al brasiliano Endrick, considerato uno degli obiettivi principali, la dirigenza starebbe seguendo con particolare attenzione Carlos Forbs, esterno offensivo portoghese del Club Brugge.

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Calciomercato Roma, chi è Carlos Forbs: carriera e caratteristiche tecniche

Nato nel 2004, Carlos Forbs è un attaccante esterno mancino, portoghese di origini guineane, capace di giocare prevalentemente sulla fascia destra.

Cresciuto inizialmente nello Sporting Lisbona, si è trasferito nel settore giovanile del Manchester City, prima di essere acquistato dall’Ajax nel 2023 per circa 14 milioni di euro.

Successivamente ha vissuto un’esperienza in prestito al Wolverhampton, per poi approdare al Bruges nell’estate 2025.

La sua principale qualità è la velocità, accompagnata dalla capacità di attaccare gli spazi e percorrere tutta la fascia. Caratteristiche che potrebbero consentirgli di giocare anche come esterno di centrocampo nel sistema di Gasperini.

Calciomercato Roma, Forbs ha impressionato contro l’Inter: tre assist a San Siro

Il rendimento stagionale del portoghese ha attirato l’attenzione degli osservatori giallorossi.

Tra campionato e Champions League, Forbs ha già realizzato 4 gol e 8 assist, tre dei quali nella sfida europea contro l’Inter a San Siro.

Una prestazione particolarmente convincente, durante la quale l’esterno ha creato numerose difficoltà a Federico Dimarco e alla difesa nerazzurra.

La Roma avrebbe seguito il giocatore direttamente allo stadio, ricavandone indicazioni positive sulle sue potenzialità.

Calciomercato Roma, Endrick resta la priorità: quanto costa Carlos Forbs?

La prima scelta della società giallorossa rimarrebbe Endrick, talento brasiliano del Real Madrid, sul quale si registra però la concorrenza di Milan e Aston Villa.

L’operazione presenta difficoltà economiche e dipende anche dalla volontà di José Mourinho, che non vorrebbe privarsi dell’attaccante.

Per questo motivo la pista Forbs potrebbe diventare concreta già a gennaio.

Il Bruges valuta il portoghese oltre 15-20 milioni di euro e non sembrerebbe intenzionato ad accettare formule in prestito.

Inoltre, il contratto del giocatore scade il 30 giugno 2029, elemento che rafforza la posizione negoziale del club belga.

Il direttore sportivo Tony D’Amico dovrà quindi valutare costi e fattibilità dell’operazione, mentre Gasperini attende un rinforzo capace di aumentare qualità e alternative offensive della Roma.