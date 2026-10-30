Pallone d'Oro, Harry Kane vince di 'corto muso': battuto Mbappé di 28 punti

Harry Kane conquista il Pallone d’Oro 2026 battendo Kylian Mbappé per soli 28 punti. Ecco la classifica completa e tutti i dettagli

L’edizione del Pallone d’Oro 2026 verrà ricordata a lungo come una delle più incerte ed equilibrate della storia del prestigioso riconoscimento calcistico. Nella splendida cornice della cerimonia di Londra, il trofeo più ambito dai calciatori di tutto il mondo è stato assegnato a Harry Kane, prolifico e implacabile centravanti inglese in forza al Bayern Monaco. Tuttavia, la successiva pubblicazione dei voti espressi dai giurati internazionali ha svelato un testa a testa formidabile con Kylian Mbappé, fulmineo e letale attaccante francese del Real Madrid.

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Margine minimo e voti al primo posto: la chiave del successo

Il distacco finale tra i primi due classificati è racchiuso in appena 28 lunghezze: Kane ha chiuso in vetta a quota 1.055 punti, mentre il fuoriclasse transalpino si è arreso a quota 1.027. Si tratta del quarto scarto più basso di sempre tra il vincitore e il secondo gradino del podio. A spostare l’ago della bilancia a favore dell’attaccante inglese è stato il numero di preferenze massime: Kane ha raccolto 40 voti al primo posto, superando i 23 ottenuti da Mbappé e blindando così il successo finale.

Il podio e la top ten: da Yamal a Messi

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Alle spalle dei due dominatori della serata, il podio è stato completato da Lamine Yamal, prodigioso e giovanissimo esterno offensivo del Barcellona, terzo con 881 punti. Quarta posizione per Rodri, metronomo e centrocampista totale del Manchester City, che ha chiuso a quota 726.

Scorrendo la classifica, in quinta piazza troviamo il leggendario Lionel Messi, fantasista argentino dell’Inter Miami, fermo a 612 punti. Seguono il georgiano Khvicha Kvaratskhelia, estroso esterno offensivo, sesto con 541 punti, e Ousmane Dembélé, imprevedibile attaccante francese, settimo a 418. Chiudono la top ten Erling Haaland, possente e implacabile centravanti norvegese (378 punti), Michael Olise, fantasioso trequartista (296), e il centrocampista spagnolo Fabián Ruiz (201). Più staccati gli altri big, tra cui Jude Bellingham, Vinícius Junior e Lautaro Martínez.